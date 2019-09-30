田徑世錦賽／當媽飆百米第4金 牙買加女將抱2歲兒慶祝

2019-09-30 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



32歲牙買加短跑女將弗雷澤─普萊斯，暌違四年以母親身分重返世錦賽在百米奪金，成為史上首位世錦賽100公尺奪四金女將，賽後在場中抱起兩歲兒子，分享榮耀一刻。 美聯社 分享 facebook

兩屆奧運金牌，32歲牙買加短跑女將弗雷澤─普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce），暌違四年以母親身分重返世錦賽，30日多哈田徑世錦賽女子100公尺決賽飆10秒71摘金，成為史上首位世錦賽100公尺奪四金女將，賽後在場中抱起兩歲兒子，分享榮耀一刻。

弗雷澤─普萊斯在2009年、2013年以及2015年世錦賽100公尺都摘金，獲封「袖珍火箭」（Pocket Rocket）稱號，上屆因懷孕沒能尋求衛冕，今年以一頭七彩炫髮亮相，表現同樣令人無法忽視。

弗雷澤─普萊斯決賽鳴槍後50公尺就逐漸擴大領先，成績僅比她七年前所創下的生涯最佳10秒70多0.01秒，成為1995年後，首位100公尺摘金的母親。

「我希望我能啟發所有女性，已有家庭的或者準備擁有家庭，妳是無所不能的。」弗雷澤─普萊斯賽後抱起兩歲兒子，接受掌聲與榮耀，「擁有我的寶貝後，還能再度以世界冠軍之姿站在這裡，我感到備受鼓舞。」

弗雷澤─普萊斯坦言，暌違3年再戰頂級大賽，讓她昨晚陷入失眠，但兒子、家庭和丈夫給她力量，她也鼓勵更多女性運動員，勇於展現並追求自我，「我要為所有女性歡呼。一切關乎於妳是誰，還有妳追求目標的初衷。」