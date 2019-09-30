NBA／詹姆斯季前輕鬆打 湖人主帥：我們學聰明了

2019-09-30 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



湖人新任主帥佛蓋爾指出，新球季將會更聰明運用詹姆斯，不讓他負擔過多上場時間。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊昨日才迎接開訓，針對陣中34歲球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也擬定方針。新任主帥佛蓋爾（Frank Vogel）指出，將會更聰明運用詹姆斯，不讓他負擔過多上場時間。

34歲的詹姆斯上季轉戰湖人隊，出賽場次55場、場均上場時間35.2分鐘都是生涯最少。即將展開生涯第17個球季，湖人球團方面也有所規劃，訓練營後登場的季前熱身賽，詹姆斯出賽時間將會有所控制。

昨開訓首日，詹姆斯就與隊友卡魯索（Alex Caruso）爭球「肉搏」，第二天他與戴維斯（Anthony Davis）搭檔順暢，不過球隊在分組對抗結束前，就讓詹姆斯提前下場休息。

佛蓋爾表示，訓練營主要希望讓詹姆斯與戴維斯增加小組配合，建立化學效應，同時也讓詹姆斯適應和熟悉隊友，凝聚團隊向心力，「但我們也學聰明，季前絕對不會過度使用他。」

湖人隊將在6日於舊金山大通中心（Chase Center）和金洲勇士熱身賽，並在10月10日上海、10月12日深圳迎戰籃網隊，佛蓋爾對新團隊深具信心，甚至已經等不及開賽，「感覺上我們現在就能出去比賽，攻守兩端都增加許多內容，完全不擔心我們的熱身賽。」