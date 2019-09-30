NBA／健康擺第一位 暴龍小加索開訓當觀眾

2019-09-30 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



小加索才剛打完世界盃，暴龍很貼心的讓他開訓首日休息，未來也會控管他的上場間。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍隊今日在拉瓦爾大學（Laval University），展開為期5天的季前訓練營，唯獨甫世界盃摘金的小加索（Marc Gasol），及術後休養的羅瑞（Kyle Lowry）除外，基於保護小加索立場，球團季前訓練和新球季都會控制他的上場時間，將健康擺在第一位。

小加索今夏幫助暴龍隊奪冠後沒有停歇，旋即加入西班牙國家隊訓練，包括七場熱身賽，並率西班牙奪隊史世界盃第二金，完成同年NBA、世界盃「雙金」成就。

休息不到兩周，小加索飛回多倫多準備開訓，不過開訓首日，小加索多半作壁上觀。主帥諾斯（Nick Nurse）表示，「基本上我們將會讓他的訓練暫緩，用意是確保他的健康。」

諾斯表示，他並不希望小加索歸隊過於急躁，若小加索有意打東京海外賽，球隊也將有所安排，以讓他在健康且體能條件無虞的情況下出賽，「他熱愛籃球，他或許會希望能早些回到場上。」

羅瑞7月右手拇指動刀，世界盃沒能披美國戰袍出征，開訓日僅做簡單投籃練習，預計再一個月就能康復，這段期間也將避免碰撞訓練。

這是暴龍隊隊史第12度在安大略省外展開訓練營，且是首度在魁北克市開訓，目的希望這支加拿大球隊能與更多城市建立聯繫。訓練營結束後，暴龍隊將赴日，10月8日、10日於東京奧運場館埼玉體育館與火箭隊進行兩場海外熱身賽。