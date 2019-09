NBA／詹皇高中球衣拍賣 競標價破百萬

是「小皇帝」詹姆斯的高中球衣競標破百萬美元。 美聯社 分享 facebook

一件高中球衣值多少金額?如果球衣主人是「小皇帝」詹姆斯(LeBron James),這件戰袍還上過運動雜誌封面,價值可能遠遠超乎想像。

詹姆斯在美國俄亥俄州出生,聖文森─聖瑪麗高中(St. Vincent–St. Mary High School)畢業後就投入NBA選秀,當時「小皇帝」已打開知名度,2002年首度為美國運動雜誌《運動畫刊》拍攝封面時,就是穿著出現在拍賣網的這件淡金色戰袍。

這件詹姆斯的昔日球衣,印有綠色的「Irish」和「23」的背號,同樣號碼也是詹姆斯進入騎士隊後的背號;從東岸轉戰西岸後,詹姆斯在湖人隊的背號也維持23號;根據該拍賣網「Goldin Auctions」所說,詹姆斯將這件球衣給了一個所有者,這名不具名賣家也曾是聖文森─聖瑪麗高中的學生。

The jersey that LeBron James wore on the cover of Sports Illustrated in 2002 will be put up for auction and could sell for $500,000+ 🤯🤯🤯



(Via TMZ) pic.twitter.com/H4UDQU6plb