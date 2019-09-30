NBA／詹皇高中球衣拍賣 競標價破百萬

2019-09-30 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



是「小皇帝」詹姆斯的高中球衣競標破百萬美元。 美聯社 分享 facebook

一件高中球衣值多少金額？如果球衣主人是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），這件戰袍還上過運動雜誌封面，價值可能遠遠超乎想像。

詹姆斯在美國俄亥俄州出生，聖文森─聖瑪麗高中（St. Vincent–St. Mary High School）畢業後就投入NBA選秀，當時「小皇帝」已打開知名度，2002年首度為美國運動雜誌《運動畫刊》拍攝封面時，就是穿著出現在拍賣網的這件淡金色戰袍。

這件詹姆斯的昔日球衣，印有綠色的「Irish」和「23」的背號，同樣號碼也是詹姆斯進入騎士隊後的背號；從東岸轉戰西岸後，詹姆斯在湖人隊的背號也維持23號；根據該拍賣網「Goldin Auctions」所說，詹姆斯將這件球衣給了一個所有者，這名不具名賣家也曾是聖文森─聖瑪麗高中的學生。

The jersey that LeBron James wore on the cover of Sports Illustrated in 2002 will be put up for auction and could sell for $500,000+ 🤯🤯🤯



(Via TMZ) pic.twitter.com/H4UDQU6plb — NBA Central (@TheNBACentral) September 24, 2019

拍賣網為這件球衣做了整幅的廣告，這件「小皇帝」高中戰袍也開始競標，起標價是25000美金（約77萬新台幣），目前的競標金額已達43000美金（約133萬新台幣），競標活動截止時間是美國時間10月19日，最後得標金額的百分之5將成為公益基金，將捐給馬薩諸塞州斯普林菲爾德的奈史密斯紀念籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）。