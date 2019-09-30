親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
棒球
MLB
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

運動筆記【MGC點將錄、49之39】腹肌女皇 松田瑞生【MGC點將錄、49之43】初代山神 今井正人
健行筆記帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段士林/雙溪公園步道
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

NBA／詹皇高中球衣拍賣 競標價破百萬

2019-09-30 10:17聯合報 記者曾思儒╱即時報導

是「小皇帝」詹姆斯的高中球衣競標破百萬美元。 美聯社
是「小皇帝」詹姆斯的高中球衣競標破百萬美元。 美聯社
分享

一件高中球衣值多少金額？如果球衣主人是「小皇帝詹姆斯（LeBron James），這件戰袍還上過運動雜誌封面，價值可能遠遠超乎想像。

詹姆斯在美國俄亥俄州出生，聖文森─聖瑪麗高中（St. Vincent–St. Mary High School）畢業後就投入NBA選秀，當時「小皇帝」已打開知名度，2002年首度為美國運動雜誌《運動畫刊》拍攝封面時，就是穿著出現在拍賣網的這件淡金色戰袍。

這件詹姆斯的昔日球衣，印有綠色的「Irish」和「23」的背號，同樣號碼也是詹姆斯進入騎士隊後的背號；從東岸轉戰西岸後，詹姆斯在湖人隊的背號也維持23號；根據該拍賣網「Goldin Auctions」所說，詹姆斯將這件球衣給了一個所有者，這名不具名賣家也曾是聖文森─聖瑪麗高中的學生。

拍賣網為這件球衣做了整幅的廣告，這件「小皇帝」高中戰袍也開始競標，起標價是25000美金（約77萬新台幣），目前的競標金額已達43000美金（約133萬新台幣），競標活動截止時間是美國時間10月19日，最後得標金額的百分之5將成為公益基金，將捐給馬薩諸塞州斯普林菲爾德的奈史密斯紀念籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）。

詹姆斯小皇帝選秀
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

NBA／擺脫痛痛人 雷納德喊狀況絕佳

2019-09-30 09:12

NBA／缺席開幕洛城大戰 喬治預計11月復出

2019-09-30 08:47

NBA／期待哈登、衛少 丹東尼：根本不用設鬧鐘

2019-09-29 18:00

NBA／A咖打世界盃就能贏？ 詹姆斯不同意

2019-09-29 16:36

NBA／進入關鍵合約年 席亞康：希望能搞定續約

2019-09-29 16:00

NBA／湖人訓練營開跑 教頭：我們有最強雙人組

2019-09-29 15:40

NBA／戴維斯、巴特勒表態 願出征東京奧運

2019-09-29 15:15

NBA／湖人訓練營力拼防守 詹姆斯肉搏戰倒地

2019-09-29 11:49

NBA／暴龍重組目標不變 小加索：我們求勝若渴

2019-09-29 10:14

NBA／拒答下季動態 湖人戴維斯專注現在

2019-09-29 09:11

NBA／送上長約 熱火和史波史特拉再攜手5年

2019-09-29 08:16

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00
看更多

熱門文章

恰恰引退／淚謝球迷 彭政閔繞壘回「家」找妻子

2019-09-29 22:55

恰恰引退／周美青當獻花嘉賓 還送恰恰親筆卡片

2019-09-29 17:38

中職／彭政閔最後打席滾地出局 兄弟1:2落敗

2019-09-29 20:38

恰恰引退／「人氣王」彭政閔引退賽 滿場20223人史上新高

2019-09-29 20:00

恰恰引退／差點被彭政閔逼哭 張建銘驚喜現身說謝謝

2019-09-29 23:09

南韓羽賽／挑戰球王失利 周天成無緣衛冕

2019-09-29 13:42

NBA／A咖打世界盃就能贏？ 詹姆斯不同意

2019-09-29 16:36

恰恰引退／彭政閔逼哭球迷 滿場黃潮淚海

2019-09-30 00:48

田徑世錦賽／200M無緣晉級 楊俊瀚未達奧運標

2019-09-30 02:31

恰恰引退／現身引退儀式 辜仲諒帶頭喊：不要退

2019-09-29 22:16

MLB／飆出兩大三振紀錄 韋蘭德達3千K奪21勝

2019-09-29 14:49

NBA／戴維斯、巴特勒表態 願出征東京奧運

2019-09-29 15:15

籃球／世界盃執哨六戰 于容對史柯拉留深刻印象

2019-09-28 17:20

恰恰引退／為蔣智賢發聲 彭政閔：滿心疼的啦

2019-09-29 23:57

南韓羽賽／化解4冠軍點逆轉 何冰嬌睽違3年首冠

2019-09-29 15:16

中職／蔣智賢致勝轟陳鴻文關門 悍將擋兄弟封王

2019-09-29 20:41

NBA／湖人訓練營開跑 教頭：我們有最強雙人組

2019-09-29 15:40

中職／兄弟戰績上升關鍵 教頭稱與洋砲離隊有關

2019-09-29 18:15

MLB／教頭力挺柳賢振奪塞揚 和洛磯主場有關

2019-09-29 16:16

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-09-30 10:30

MLB／紅雀國中封王 大聯盟季後賽版圖定案

2019-09-30 08:26

中職／獅隊對猿3戰失42分 69敗追平隊史最慘

2019-09-29 21:45

恰恰引退／恰恰成最後出局：結局跟我想得不同

2019-09-29 23:35

NBA／期待哈登、衛少 丹東尼：根本不用設鬧鐘

2019-09-29 18:00

亞洲盃女籃／本橋菜子24分轟退大陸 日本隊4連霸

2019-09-29 22:07

中職／恰哥比M1重要 李振昌出「祈雨」這招

2019-09-29 16:37

恰恰引退／蔣智賢、陳鴻文 用表現致敬恰恰

2019-09-30 01:05

恰恰引退／重現彭政閔生涯首打席 謝承勳登板對決

2019-09-29 17:40

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

恰恰引退／恰恰兩度哽咽 家人是「催淚彈」

2019-09-30 01:05

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

NBA／進入關鍵合約年 席亞康：希望能搞定續約

2019-09-29 16:00

田徑世錦賽／女子全馬熱翻 世界冠軍批：這是災難

2019-09-29 14:37

田徑／柏林馬拉松 曹純玉未達奧運標但破全國

2019-09-29 19:34

NBA／擺脫痛痛人 雷納德喊狀況絕佳

2019-09-30 09:12

恰恰引退／破鋒哥引退賽票房 恰：沒什麼好比

2019-09-30 09:34

影／引退賽彭政閔練打心情輕鬆 球迷進場湧人潮

2019-09-29 15:19

MLB／今日戰績表 釀酒人、紅雀都輸仍有加賽可能

2019-09-29 16:18

中職／蔣砲、陳鴻文 阻象封王

2019-09-30 01:05

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top