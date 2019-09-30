NBA／擺脫痛痛人 雷納德喊狀況絕佳

2019-09-30 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



不同於前兩個球季打打停停，從暴龍隊轉戰快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard）宣布，目前身體狀況十分健康，新賽季會是截然不同的開始，「這次，我感覺絕佳。」

雷納德2017到18賽季只為馬刺隊出賽9場，四頭肌的傷勢又伴隨他到暴龍，82場例行賽只上陣60場。今天快艇舉行媒體日，雷納德被問到身體狀況，他給了正面答案，他說：「這季會有所不同，去年我還和之前的舊傷共處，傷勢揮之不去，而我們知道我必須保持健康，進入季後賽。」

雷納德上季60場例行賽的場均表現是26.6分和7.3籃板，24場季後賽提升到平均30.5分、9.1籃板，不但率暴龍迎接隊史第一座總冠軍，也獲得總冠軍賽MVP肯定；雷納德曾提到，若不是暴龍球團為他制定的管理計畫，季後賽不會有如此表現。

新球季則是不同情形，雷納德表示自己狀況很不錯，「和上個球季的開季相較，我感覺好多了，真的沒什麼計畫需要和大家討論。」

他和喬治（ Paul George ）新球季在快艇合體，儘管休季期間動了肩膀手術的喬治預計11月才會復出，兩人攻守兩端的優異能力仍是教頭瑞佛斯（ Doc Rivers ）的得力助手，加上原本的後場悍將貝佛利（Patrick Beverley），讓喬治也喊快艇防守端的能力會十分「可怕」，相信會從防守上展現不同的球風。