NBA／缺席開幕洛城大戰 喬治預計11月復出

2019-09-30 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



快艇隊新成員雷納德(右)與喬治。 美聯社 分享 facebook

休季期間兩度進行肩膀微型手術的快艇隊球星喬治（Paul George），確定缺席下月的NBA新賽季開幕戰，預計11月才會迎接加入快艇的處女秀。

喬治休季期間先進行了右肩手術，之後左肩也動了一次刀，兩次手術都為了解決上季末影響球場表現的傷勢。美國ESPN記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，喬治在訓練營只會參與部分沒有肢體接觸的訓練， 新球季和湖人隊上演的「洛城內戰」確定缺席。

雖列入傷兵名單，喬治今天在球隊舉行的媒體日樂觀說，很高興復原狀況很不錯，已經接近復出，「老實說，還有很長的路要走，我還沒百分百復原，但如果要說個百分比，我想我大概已經是85到90。」

喬治和雷納德（Kawhi Leonard）今年夏天成為快艇新兵，組成威力十足的雙人組合，開幕戰將和擁有「小皇帝」詹姆斯（ LeBron James ）及戴維斯（Anthony Davis） 的湖人上演話題對決；「洛城內戰」雖確定少了要角，快艇球團對喬治狀況並不躁進，畢竟喬治已經29歲，且季後賽才是最後關鍵。

近期已有多名球星表達願意出征東京奧運的想法，喬治也表態願意披上國家隊戰袍，前提是身體狀況沒問題，「希望老天讓我健康渡過整個球季，只要我健康，我樂意打東京奧運。」他在2014年世界盃前，一次美國隊比賽造成右腳嚴重骨折，花了將近一年時間復健才重回球場。

雷納德也是類似想法，他對是否加入美國隊參加東奧沒給完全肯定的答案，他說：「我想打，但還是要一步一步來，現階段的目標是把快艇帶進總冠軍賽。」