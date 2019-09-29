女籃亞洲盃／本橋菜子24分轟退大陸 日本隊4連霸

2019-09-29 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



日本隊完成四連霸。圖／取自亞洲籃總 分享 facebook 印度亞洲盃女籃賽，29日冠軍戰由尋求四連霸的日本隊迎戰中國大陸隊，日本隊易籃後上演逆轉秀，本橋菜子獨轟24分、8助攻，加上球隊高達六成的三分球命中率，驚滔駭浪中71：68擊敗大陸，完成四連霸。

放眼搶回亞洲霸主名號，大陸隊本屆亞洲盃備戰積極，先在國內四國賽相繼擊敗波多黎各、日本與希臘等隊全勝，9月中赴澳洲移訓，與澳洲女籃國家隊對抗，小組賽也看到成效，擊敗去年世界盃銀牌澳洲隊。

日本隊有193公分WNBA混血中鋒渡嘉敷來夢、高田真希坐鎮禁區，165公分的本橋菜子，昨四強賽獨轟22分，力克澳洲隊搶下決賽門票，也連兩戰成為贏球要角。

大陸隊上半場在WNBA新秀206公分韓旭，以及邵婷攜手領銜下，半場取得一分領先。但易籃後高田真希、渡嘉敷來夢聯手取分，倒數5分鐘逆轉，日本隊單節回敬20：16攻勢超前比分。

末節日本隊打法多變，本橋菜子此役也大殺四方，單節獨拿11分，大陸隊只能藉韓旭單打獨鬥，22.5秒武桐桐右側45度飆進三分冷箭，追到3分差。9.2秒渡嘉敷來夢兩罰盡墨，但大陸隊最後一擊失手，日本隊驚濤駭浪收下勝利。

高田真希攻下日本隊次佳14分、9籃板，大陸隊韓旭18分、7籃板、4阻攻最佳，李緣10分、4助攻、4籃板次高，轟下全場最佳24分的本橋菜子，最終笑納最有價值球員（MVP）。