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NBA／A咖打世界盃就能贏？ 詹姆斯不同意

2019-09-29 16:36聯合報 記者林宋以情╱即時報導

美國隊世界盃失利，外界歸因於大咖球星缺陣，「小皇帝」詹姆斯倒是持不同意見。 美聯...
美國隊世界盃失利，外界歸因於大咖球星缺陣，「小皇帝」詹姆斯倒是持不同意見。 美聯社
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美國隊本屆世界盃男籃賽中箭落馬，不僅未達三連霸目標，更寫下隊史最差第七，外界歸因於大咖球星缺陣，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）倒不認為，表示各國實力都在進步中，比賽輸贏仍是上了場才會知道。

美國隊在世界盃遭遇重挫，三連霸夢碎不談，還提前在八強淘汰賽不敵法國，被拒於四強門外，苦嘗敗仗。外界認為A咖球星缺陣是最大主因，詹姆斯則持不同看法。

詹姆斯近日接受訪問被問及，若美國隊能以明星陣容出賽，是否就不可能會落到第七名作收時，則持不同看法，表示贏球並非光看陣容這麼簡單。

詹姆斯說，「球員得必須接受訓練，真正上場作戰。不過明星陣容確實會強化我們的團隊，讓我們面對世界強權有更多贏球機會。世界各國都變得更強了，我們美國隊也必須持續精進。」

為了在東京奧運雪恥，目前包括柯瑞（Stephen Curry）、里拉德（Damian Lillard）、湯普森（Klay Thompson）、哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook ）都表態願打美國隊，戴維斯（Anthony Davis）、巴特勒（Jimmy Butler）也在今日表達拚戰奧運意願。

詹姆斯則傾向樂意出賽，但還未正式點頭承諾，表示他計畫與主帥波波維奇（Gregg Popovich）會談，討論美國隊未來方向，「最重要的是希望保持健康，今夏這點我們做得並不好，不少人也帶傷打得艱辛。但我仍要給予同胞掌聲。」

詹姆斯柯瑞

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