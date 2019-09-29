NBA／詹姆斯倒地 湖人訓練營虛驚一場

2019-09-29 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湖人隊今天迎接訓練營開訓，第一天就上演「肉搏戰」，詹姆斯一度因爭球倒地。 美聯社 分享 facebook

昨天舉行完媒體日，湖人隊今天迎接訓練營開訓，第一天就上演「肉搏戰」，戴維斯（Anthony Davis）和哈沃德（Dwight Howard）卡位相抗，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和卡魯索（Alex Caruso）甚至爭球倒地，如此畫面讓紫金軍團新任總教頭佛蓋爾（Frank Vogel）頻頻點頭。

「你來到這裡為湖人效力，就要準備碰撞。」佛蓋爾在首日訓練營也針對防守下許多功夫，他花了將近1小時演練持球時的防守技巧和原則。

同樣是湖人新成員的戴維斯指出，佛蓋爾是注重防守的教頭，「我們會成為一支防守球隊，今天訓練就涵蓋很多防守陣勢。」

佛蓋爾也提到，希望哈沃德能在身體對抗上為球隊加分，就首次訓練來說，哈沃德做得甚至比他預期更好；佛蓋爾今天測試將詹姆斯、戴維斯、格林（Danny Green）、朗多（Rajon Rondo）和麥基（JaVale McGee）同組，哈沃德則是扮演對手，不過湖人教頭也強調，訓練強度雖重要，避免受傷當然是第一要務。

詹姆斯2017到18球季的訓練營就因踩到隊友的腳扭傷腳踝，幾乎缺席所有訓練，不過他要大家別擔心今天和卡盧索的碰撞，儘管兩人倒地時氣氛一度凝結，其他隊友都停下動作，直到把兩人拉起身。

「這是完全不同的情況。」詹姆斯表示，完全沒把今天狀況和兩年前訓練營受傷的插曲聯想在一起，「這就是兩個人倒地爭球而已。」

戴維斯也說，大家都很清楚底線在哪裡，「我們當然不會試著讓任何人受傷，或做任何愚蠢的事，我們知道如何用身體打球，今天大家都做得很好，所以照這樣方式，要去迎接對手就會更簡單一些。」