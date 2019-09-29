NBA／暴龍重組目標不變 小加索：我們求勝若渴

2019-09-29 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



若要用一個詞表達暴龍新賽季的狀態，小加索稱是「求勝若渴」。 美聯社 分享 facebook

隊史首冠功臣雷納德（Kawhi Leonard）雖轉投快艇隊，射手格林（Danny Green）也轉戰洛城另支勁旅湖人隊，NBA衛冕軍暴龍隊仍渴望迎接再一座金盃，剛率西班牙隊摘下世界盃冠軍的小加索（Marc Gasol）就說，若要用一個詞表達球隊新賽季的狀態，「求勝若渴」就是最好形容。

今天受訪談到新球季的暴龍，小加索說：「我認為這是支非常『飢渴』的團隊，我們知道雷納德對球隊的意義，知道他季後賽打得如何傑出，但我們也知道我們是支多麼好的團隊，我們也會繼續全力以赴，成為這樣的團隊。」

暴龍原本的球隊口號是「We the North」，小加索和羅瑞（Kyle Lowry）、席亞康（Pascal Siakam）等球隊主力，希望將這句口號進化成「We Want More」，再一座總冠軍就是新球季最大目標。

「對我來說，目標總是一樣，我比過往都更有動力了。」羅瑞直言。

暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）去年面對媒體時，身旁坐著雷納德和格林，今年獨自一人，他開玩笑說「我很孤單」，但他也指出，有羅瑞、席雅康、小加索、伊巴卡（Serge Ibaka）和 阿努諾比（OG Anunoby）的球隊仍有十足競爭力，「我認為大夥兒會準備好，迎接挑戰。」

尤基利也透露，球隊已經和席亞康代表接觸，希望延長合約；暴龍總教頭諾斯（Nick Nurse）也說，雷納德和格林離隊後，席亞康有更多空間，可以成為獨當一面的球員。