親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
棒球
MLB
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

恰恰引退／提耙提棒鞠躬 彭政閔留下的三個身影

美通過「台北法案」最新版本公布 文字大幅調整

運動筆記運動能保養！談退化性關節炎的成因與治療【傷害防護】有傷到底要動？還是不動？防護懶人包讓你一次看懂
健行筆記[攻略] 你也可以搭公車上玉山-詳細交通規劃、花費與實際行程梨山/希利克步道
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

NBA／暴龍重組目標不變 小加索：我們求勝若渴

2019-09-29 10:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

若要用一個詞表達暴龍新賽季的狀態，小加索稱是「求勝若渴」。 美聯社
若要用一個詞表達暴龍新賽季的狀態，小加索稱是「求勝若渴」。 美聯社
分享

隊史首冠功臣雷納德（Kawhi Leonard）雖轉投快艇隊，射手格林（Danny Green）也轉戰洛城另支勁旅湖人隊，NBA衛冕軍暴龍隊仍渴望迎接再一座金盃，剛率西班牙隊摘下世界盃冠軍的小加索（Marc Gasol）就說，若要用一個詞表達球隊新賽季的狀態，「求勝若渴」就是最好形容。

今天受訪談到新球季的暴龍，小加索說：「我認為這是支非常『飢渴』的團隊，我們知道雷納德對球隊的意義，知道他季後賽打得如何傑出，但我們也知道我們是支多麼好的團隊，我們也會繼續全力以赴，成為這樣的團隊。」

暴龍原本的球隊口號是「We the North」，小加索和羅瑞（Kyle Lowry）、席亞康（Pascal Siakam）等球隊主力，希望將這句口號進化成「We Want More」，再一座總冠軍就是新球季最大目標。

「對我來說，目標總是一樣，我比過往都更有動力了。」羅瑞直言。

暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）去年面對媒體時，身旁坐著雷納德和格林，今年獨自一人，他開玩笑說「我很孤單」，但他也指出，有羅瑞、席雅康、小加索、伊巴卡（Serge Ibaka）和 阿努諾比（OG Anunoby）的球隊仍有十足競爭力，「我認為大夥兒會準備好，迎接挑戰。」

尤基利也透露，球隊已經和席亞康代表接觸，希望延長合約；暴龍總教頭諾斯（Nick Nurse）也說，雷納德和格林離隊後，席亞康有更多空間，可以成為獨當一面的球員。

暴龍雷納德格林

相關新聞

NBA／拒答下季動態 湖人戴維斯專注現在

2019-09-29 09:11

NBA／送上長約 熱火和史波史特拉再攜手5年

2019-09-29 08:16

NBA／聯盟擬更改罰球規則 柯瑞帶頭表達不滿

2019-09-28 17:49

NBA／鮑爾小弟打出狀元身手 傳想要棄自家品牌

2019-09-28 17:43

NBA／生涯後期該更慎選球隊 皮本表達後悔惋惜之意

2019-09-28 16:00

NBA／父子情因自家節目受矚 鮑爾澄清：依然愛我爸

2019-09-28 15:30

NBA／保羅帶天賦赴南灘？ 邁阿密媒體持悲觀態度

2019-09-28 15:00

NBA／傑克森與灰熊取得共識 新賽季從發展聯盟出發

2019-09-28 14:30

NBA／外型與過去大不同 哈沃德坦承很多人認不出自己

2019-09-28 14:15

NBA／試訓快艇計畫臨時喊卡 諾亞新東家尚無著落

2019-09-28 14:00

NBA／上季表現不佳 厄文曝祖父過世是主因

2019-09-28 13:58

NBA／讓「下一題」走入歷史 衛少：我已進入人生新階段

2019-09-28 13:22

NBA／杜蘭特阿基里斯腱斷裂 厄文：許多人都有責任

2019-09-28 10:52

NBA／第四度助美出征奧運？詹姆斯樂意但沒確定

2019-09-28 10:21

NBA／加盟籃網主因？杜蘭特：是時候做改變了

2019-09-28 09:33

NBA／哈登、衛少表態願打奧運 盼助美奪4連霸

2019-09-28 09:32

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00
看更多

熱門文章

NBA／生涯後期該更慎選球隊 皮本表達後悔惋惜之意

2019-09-28 16:00

南韓羽賽／敗給天敵依瑟儂 戴資穎無緣決賽

2019-09-28 17:31

NBA／聯盟擬更改罰球規則 柯瑞帶頭表達不滿

2019-09-28 17:49

南韓羽賽／周天成3局逆轉王子維 將爭本季第4冠

2019-09-28 16:18

中職／猿隊回年度勝率第一 李茲勝投王幾無懸念

2019-09-28 21:13

中職／紐維拉8局好投克悍將 中信封王M1

2019-09-28 20:17

NBA／上季表現不佳 厄文曝祖父過世是主因

2019-09-28 13:58

NBA／讓「下一題」走入歷史 衛少：我已進入人生新階段

2019-09-28 13:22

女壘／澳洲搶下最後一張門票 中華無緣東京奧運

2019-09-28 16:52

田徑世錦賽／男子百米後柏特時代 日本混血新星狀態佳

2019-09-28 13:58

MLB／雙城為本季第4支百勝隊伍 大聯盟史上首見

2019-09-28 11:58

中職／沒保送林智勝導致輸球 陳連宏承擔結果

2019-09-28 16:39

NBA／鮑爾小弟打出狀元身手 傳想要棄自家品牌

2019-09-28 17:43

MLB／亞洲第一人 柳賢振七局無失分奪防禦率王

2019-09-29 07:49

田徑世錦賽／百米賽場不見柏特 蓋特林：很奇怪

2019-09-28 14:24

恰恰引退／傳奇說再見 2萬球迷送恰恰

2019-09-28 23:52

NBA／傑克森與灰熊取得共識 新賽季從發展聯盟出發

2019-09-28 14:30

NBA／送上長約 熱火和史波史特拉再攜手5年

2019-09-29 08:16

中職／29日先發擋中信封王 羅力：他們很會打下半季

2019-09-28 16:50

女壘／中華隊完封菲律賓 東奧門票得靠人助

2019-09-28 15:08

NBA／父子情因自家節目受矚 鮑爾澄清：依然愛我爸

2019-09-28 15:30

MLB／道奇球員逗趣詹皇打扮 卻出糗搞錯日子

2019-09-28 17:19

NBA／試訓快艇計畫臨時喊卡 諾亞新東家尚無著落

2019-09-28 14:00

恰恰引退／929引退賽 比賽用球也有恰恰

2019-09-28 19:05

MLB／對水手再見安吞敗不打緊 運動家連兩年獲外卡資格

2019-09-28 16:17

恰恰引退／生涯將到終點 恰恰最近很不一樣

2019-09-28 23:47

女籃亞洲盃／不敵紐西蘭 中華隊第6寫隊史最差

2019-09-28 19:46

田徑世錦賽／400公尺跨欄沒晉級 陳傑無緣東奧

2019-09-28 23:24

恰恰引退／備妥神祕禮 「紅龜」要看恰恰好戲

2019-09-28 23:47

MLB／阿隆索53轟出爐 超越賈吉大聯盟菜鳥紀錄

2019-09-29 09:12

MLB／張育成先發敲安 中止七打數無安打

2019-09-29 08:17

中職／中信夢幻劇本 恰恰引退日拚半季封王

2019-09-29 08:26

MLB／今日戰績表 雙城7局裁定本季達百勝

2019-09-28 14:40

中職／二軍總冠軍賽開打 兄弟搶下第一勝

2019-09-28 16:38

恰恰引退／彭政閔陳江和都引退 詹子賢特殊視角詮釋感觸深

2019-09-28 17:30

南韓羽賽／拍下王子維 小天今決戰桃田

2019-09-28 23:45

說聞解字／中職有你恰恰好 彭政閔生涯全數據

2019-09-28 12:54

恰恰引退／美和學長看彭政閔 龔榮堂：球員的模範

2019-09-28 18:19

加盟CBA入籍大陸？ 林書豪：一直在考慮 這是複雜的問題

2019-09-27 14:28

中職／紐維拉把關8局 兄弟點亮半季封王M1

2019-09-28 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top