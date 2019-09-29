NBA／送上長約 熱火和史波史特拉再攜手

2019-09-29 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



兩度率熱火隊迎接總冠軍，史波史特拉（Erik Spoelstra）未來有機會率邁阿密繼續追逐榮耀，美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息來源指出，史波史特拉已同意和熱火續約，將領軍到2024至25球季。

史波史特拉本季合約將滿，不過和球隊早早就開始協商新約，這份合約使他繼續保持現役總教頭在單一球隊第二長的紀錄，僅次於馬刺隊的波波維奇（Gregg Popovich）。

熱火將在美國時間周二展開訓練營，這將是史波史特拉執教熱火的第12個球季，他的例行賽勝率5成90，季後賽勝率6成02，已率隊4度叩關總決賽，並在2012年和13年擁抱總冠軍。

6年前靠「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）組成的「三巨頭」完成連霸，熱火在球星出走後雖沒能再累積冠軍數，但史波史特拉整合能力仍獲肯定，也為自己掙得新合約。

史波史特拉整個執教生涯都在熱火度過，目前48歲的他先從影片分析工作開始，再成為助理教練，2008年取代萊里（Pat Riley）接掌總教練；熱火上季雖缺席季後賽，但季後迎接球星巴特勒（Jimmy Butler）加入，史波史特拉有望率軍打入執教第9個的季後賽。