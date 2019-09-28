NBA／鮑爾小弟打出狀元身手 傳想要棄自家品牌

2019-09-28 17:43 聯合新聞網 綜合報導



鮑爾小弟有望成為選秀狀元。 美聯社 分享 facebook 據報導，鵜鶘後衛鮑爾（Lonzo Ball）小弟拉梅羅．鮑爾（LaMelo Ball），願意與自家以外的運動品牌簽署合約，而消息指出，Nike對這位18歲的小將很有興趣。

消息人士透露，Nike目前正積極評估拉梅羅，甚至安排球探去澳洲觀看拉梅羅的比賽狀況，因此證明Nike確實有極希望將球小弟納至品牌旗下。

現在Nike仍未向拉梅羅正式提出報價，不過依照Nike如此大動作觀察拉梅羅，想必不久之後球迷很有機會能夠看見拉梅羅代言「勾勾」。當然事情可能因球爸老鮑爾（LaVar Ball）而有變數，據悉老鮑爾希望重振自家品牌。