親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

柯文哲爭取總統提名門票？親民黨：先說是否暗助蔡英文

橘世代周報／每天最後活動是「晚餐」港星馮淬帆洗淨鉛華居林口

運動筆記運動能保養！談退化性關節炎的成因與治療【傷害防護】有傷到底要動？還是不動？防護懶人包讓你一次看懂
健行筆記梨山/希利克步道【南投信義鄉】遇山遇杉玉山前峰
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

NBA／鮑爾小弟打出狀元身手 傳想要棄自家品牌

2019-09-28 17:43聯合新聞網 綜合報導

鮑爾小弟有望成為選秀狀元。 美聯社
鮑爾小弟有望成為選秀狀元。 美聯社
分享
據報導，鵜鶘後衛鮑爾（Lonzo Ball）小弟拉梅羅．鮑爾（LaMelo Ball），願意與自家以外的運動品牌簽署合約，而消息指出，Nike對這位18歲的小將很有興趣。

消息人士透露，Nike目前正積極評估拉梅羅，甚至安排球探去澳洲觀看拉梅羅的比賽狀況，因此證明Nike確實有極希望將球小弟納至品牌旗下。

現在Nike仍未向拉梅羅正式提出報價，不過依照Nike如此大動作觀察拉梅羅，想必不久之後球迷很有機會能夠看見拉梅羅代言「勾勾」。當然事情可能因球爸老鮑爾（LaVar Ball）而有變數，據悉老鮑爾希望重振自家品牌。

鮑爾品牌澳洲

相關新聞

NBA／加盟籃網主因？杜蘭特：是時候做改變了

2019-09-28 09:33

NBA／哈登、衛少表態願打奧運 盼助美奪4連霸

2019-09-28 09:32

NBA／聯盟擬更改罰球規則 柯瑞帶頭表達不滿

2019-09-28 17:49

NBA／生涯後期該更慎選球隊 皮本表達後悔惋惜之意

2019-09-28 16:00

NBA／父子情因自家節目受矚 鮑爾澄清：依然愛我爸

2019-09-28 15:30

NBA／保羅帶天賦赴南灘？ 邁阿密媒體持悲觀態度

2019-09-28 15:00

NBA／傑克森與灰熊取得共識 新賽季從發展聯盟出發

2019-09-28 14:30

NBA／外型與過去大不同 哈沃德坦承很多人認不出自己

2019-09-28 14:15

NBA／試訓快艇計畫臨時喊卡 諾亞新東家尚無著落

2019-09-28 14:00

NBA／上季表現不佳 厄文曝祖父過世是主因

2019-09-28 13:58

NBA／讓「下一題」走入歷史 衛少：我已進入人生新階段

2019-09-28 13:22

NBA／杜蘭特阿基里斯腱斷裂 厄文：許多人都有責任

2019-09-28 10:52

NBA／第四度助美出征奧運？詹姆斯樂意但沒確定

2019-09-28 10:21

NBA／籃網公佈全新地板設計 史上首次採用灰色為主體

2019-09-27 18:16

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00
看更多

熱門文章

NBA／外型與過去大不同 哈沃德坦承很多人認不出自己

2019-09-28 14:15

中職／改名新方向 樂天註冊「樂天桃猿」新商標

2019-09-28 08:04

NBA／加盟籃網主因？杜蘭特：是時候做改變了

2019-09-28 09:33

NBA／生涯後期該更慎選球隊 皮本表達後悔惋惜之意

2019-09-28 16:00

NBA／杜蘭特阿基里斯腱斷裂 厄文：許多人都有責任

2019-09-28 10:52

中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M3

2019-09-27 22:25

南韓羽賽／敗給天敵依瑟儂 戴資穎無緣決賽

2019-09-28 17:31

南韓羽賽／王子維拍落喬納坦 四強對決周天成

2019-09-27 19:03

南韓羽賽／周天成3局逆轉王子維 將爭本季第4冠

2019-09-28 16:18

MLB／薛則主投國民外卡戰 小史、柯賓放牛棚

2019-09-28 08:30

MLB／砸錢無助衛冕 紅襪老闆明年要砍預算避稅

2019-09-28 08:51

中職／萬人送彭政閔引退 洲際挑戰連2天滿場

2019-09-28 09:49

NBA／哈登、衛少表態願打奧運 盼助美奪4連霸

2019-09-28 09:32

NBA／第四度助美出征奧運？詹姆斯樂意但沒確定

2019-09-28 10:21

NBA／讓「下一題」走入歷史 衛少：我已進入人生新階段

2019-09-28 13:22

田徑世錦賽／攙扶抽筋對手完賽 輸比賽卻贏掌聲

2019-09-28 08:10

MLB／跳脫合約？達比修傾向續留：這裡很舒服

2019-09-28 07:29

12強賽／球員保險、獎金給付確定 出場費1.5萬元起跳

2019-09-27 19:55

南韓羽賽／周天成、王子維晉4強 今寶島內戰

2019-09-28 00:42

MLB／印地安人輸球淘汰 光芒運動家奪外卡

2019-09-28 10:51

NBA／保羅帶天賦赴南灘？ 邁阿密媒體持悲觀態度

2019-09-28 15:00

中職／味全龍6：5逆轉台南市 練習賽奪第3勝

2019-09-27 19:46

中職／中信兄弟「智勝」再見安 點亮封王魔術數字M3

2019-09-28 00:11

MLB／雙城為本季第4支百勝隊伍 大聯盟史上首見

2019-09-28 11:58

NBA／傑克森與灰熊取得共識 新賽季從發展聯盟出發

2019-09-28 14:30

NBA／試訓快艇計畫臨時喊卡 諾亞新東家尚無著落

2019-09-28 14:00

田徑世錦賽／男子跳遠林佳興三試跳失敗 無緣晉級決賽

2019-09-27 23:27

NBA／上季表現不佳 厄文曝祖父過世是主因

2019-09-28 13:58

亞太區資格賽／女壘勝大陸 保東奧希望

2019-09-28 00:34

觀護盃／拳怕少壯 台銀賞夢想家三連敗

2019-09-27 20:41

中職／古林睿煬初登板吞敗 王溢正12勝終於入袋

2019-09-27 22:06

日職／阿部慎之助引退賽開轟 陽岱鋼代打沒表現

2019-09-27 21:51

恰是傳奇14／「模範生」恰哥要退休 王威晨不捨

2019-09-28 10:26

亞洲盃女籃／中華隊不敵澳洲隊 將與紐西蘭隊爭第五名

2019-09-28 00:11

中職／難破「天敵」包林傑 林智勝棒打林羿豪建功

2019-09-27 23:19

女壘／中華隊完封菲律賓 東奧門票得靠人助

2019-09-28 15:08

MLB／阿隆索52轟出爐 追平賈吉菜鳥紀錄

2019-09-28 10:23

田徑世錦賽／400欄預賽49秒95 陳傑分組第三晉級

2019-09-28 07:28

NBA／聯盟擬更改罰球規則 柯瑞帶頭表達不滿

2019-09-28 17:49

NBA／父子情因自家節目受矚 鮑爾澄清：依然愛我爸

2019-09-28 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top