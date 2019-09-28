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NBA／上季表現不佳 厄文曝祖父過世是主因

2019-09-28 13:58聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

厄文在籃網媒體日拍照。 美聯社
厄文在籃網媒體日拍照。 美聯社
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籃網隊今天舉行媒體日，今夏新入團的厄文（Kyrie Irving）及杜蘭特（Kevin Durant）都現身出席，談到上季表現不佳的問題及季後離開塞爾蒂克隊原因，厄文透露是因為祖父在去年十月過世，導致他整個賽季情緒陷入低潮。

2017年厄文離開待了六年的騎士隊，轉往波士頓加入塞爾蒂克，不過兩個球季表現並不亮眼，而之前他也曾口頭承諾「綠衫軍」會續約，最終仍與籃網簽下一紙四年1.41議員的合約。

「對我來說我一直在琢磨究竟什麼是對我最重要的，那就是回家。」厄文曾在紐澤西度過他的童年，「九個月前我在波士頓球迷面前說我想續約，但之後我的私生活發生很多事情，這改變了我對籃球的看法，以及如何在團隊環境下打球的想法。」

而厄文口中的私生活就是他的祖父在去年10月23日過世，這對他的心情上造成一大打擊，也使他變得悶悶不樂，「在他去世後，籃球是我腦中最後才想到的事，以前我從籃球中獲取到的樂趣很大程度因此消失，整年我都帶著同一個表情，不讓人接近我，這讓我深受困擾。」

陷入親人逝世的哀傷情緒中，厄文沒有對外尋求協助，或是去做任何事情來接受一個親人的離世，「我沒有經歷過類似的事，我的回應方式很不尋常，但就像我說的，我不得不承認這一事實。」

厄文繼續說：「因此整個賽季都過得不順，我經歷很多搏鬥，我覺得本可以度過這些掙扎的，但我就是沒有準備好，我讓這些隊友失望了，在擔任球隊領袖部分也失敗了，我覺得這對我而言是一個重大學習經歷。」

厄文塞爾蒂克籃網

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