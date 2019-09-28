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NBA／杜蘭特阿基里斯腱斷裂 厄文：許多人都有責任

2019-09-28 10:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

杜蘭特(圖)阿基里斯腱斷裂，厄文：許多人都有責任。 歐新社
杜蘭特(圖)阿基里斯腱斷裂，厄文：許多人都有責任。 歐新社
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上季NBA總冠軍賽第五戰，杜蘭特（Kevin Durant）復出只打了12分鐘又再度倒下，之後確診為更加嚴重的右腳阿基里斯腱斷裂，新球季恐都無法上陣，而在今夏一同轉隊至籃網隊、成為新隊友的厄文（Kyrie Irving）對此表示，杜蘭特這次的受傷許多人都有責任。

今夏杜蘭特選擇離開待了三年的勇士，轉往布魯克林與厄文攜手，今天的媒體日上厄文也對杜蘭特受傷一事發表看法。

厄文說：「我想很明顯的，你必須深入一個競爭者的頭腦，並且意識到這件事是在全國性的關注下發生，許多人該為此負責，我們都知道他在那種情況下不足以復出，無論我們是否承認，我們心裡都清楚這點。」

杜蘭特上季率領勇士隊尋求三連霸，不過在西區季後賽次輪中拉傷右小腿，儘管勇士順利挺進總冠軍賽，卻遭暴龍隊摧毀連霸美夢，還在系列賽中接連傷了杜蘭特與湯普森（Klay Thompson）兩名大將。

「他缺席了31天，然後我們把他放到總冠軍賽的全國舞台上面，只為銷售一個比他這個人更重要的商品。」厄文在媒體日上替好友抱不平地說道，「現在我就是要來杜絕這種事，接下來新球季我呼欸防範這種情況發生，不讓任何人入侵這個圈子。」

至於杜蘭特恐因傷整季報銷，厄文認為，現在所需要做的就是保持耐心，讓杜蘭特的身體完全恢復才復出，「因為我再也不想看到那種事情發生在任何人身上，特別是在那種舞台上，我希望他可以達到101％的健康。」

杜蘭特厄文勇士

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