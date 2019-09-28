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NBA／加盟籃網主因？杜蘭特：是時候做改變了

2019-09-28 09:33聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社
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今年夏天選擇離開待了三年的勇士隊，轉披籃網隊球衣的球星杜蘭特（Kevin Durant），今天在媒體日上親自為外界「解答」離隊原因，他表示是時候做出改變了，因此做出轉隊決定。

2016年從雷霆隊轉往勇士發展，杜蘭特連續兩年助隊打下總冠軍，不過在尋求三連霸的過程中卻遭遇傷病打擊，先在季後賽次輪拉傷右小腿，休兵一段時候又在總冠軍賽第五戰中碰上更大傷病，最終勇士連霸失利也沒能留住昔日奪冠功臣。

今年夏天杜蘭特與籃網簽下一紙四年1.64億美元的合約，攜手同樣從塞爾蒂克轉隊至籃網的厄文（Kyrie Irving），不過新球季可能因為右腳阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢而整季報銷。

而他選擇裡開勇士後，外界也不斷的在揣測離隊原因，今天他在媒體日中做出解答，「每一天都是新的挑戰，換隊其實不全然是如此，當我每天我起床時，我都要努力達到我給自己設定的挑戰，我認為是時候做出改變了，我想為一支新球隊效力，於是我這樣做了。」

當時除了籃網外，還傳出快艇、尼克等隊都是潛在下家，續留勇士也是杜蘭特的選項之一，對此杜蘭特坦言自己曾動過念頭、思考過這些，但最終仍決定與籃網簽約，「我想像了自己在這些城市生活會是怎樣，但最終我選擇了布魯克林，對於我和厄文，這是個完美一起打球的地方。」

勇士籃網杜蘭特

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