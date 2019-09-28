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NBA／哈登、衛少表態願打奧運 盼助美奪4連霸

2019-09-28 09:32聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

衛少(左)和哈登(右)都表態明年打奧運。 歐新社
衛少(左)和哈登(右)都表態明年打奧運。 歐新社
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儘管美國男籃在今年世界盃搶下東京奧運門票，但他們連霸失利，還創下隊史最差的第七名成績，外界也都在看明年美國隊會端出什麼樣的陣容迎戰奧運，今天火箭隊的哈登（James Harden）和新入團的衛斯特布魯克（Russell Westbrook ）都表態想打奧運的想法。

今年的世界盃，美國隊在多名大咖球星相繼退出，加上受到傷兵困擾，最終12人名單星光黯淡，開賽前就被認為是近年最弱「夢幻隊」，在八強賽敗給法國隊，最終僅收下第七名成績。

面對本屆世界盃的失利後，接下來美國隊將重心擺在明年東京奧運上，今天在2019-20球季訓練營開始前一天，火箭舉行了媒體日，曾在2012年倫敦奧運代表美國打下男籃金牌的哈登就被問到是否願意參加明年奧運，他明確表示，自己希望能幫助美國完成連霸。

「當然，代表美國和這個美麗的國家參加奧運是我的目標之一。」哈登曾代表美國隊參加2012年倫敦奧運及2014年西班牙世界盃，且美國最終都奪下金牌。

同樣是2012年倫敦奧運男籃隊友、今年球季改披火箭球衣的衛斯特布魯克也表態有興趣參加明年奧運，希望能幫助美國締造四連霸霸業。而在此前，已有勇士隊的格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）及拓荒者的里拉德（Damian Lillard）都表態願為美國出征奧運。

哈登衛斯特布魯克勇士

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