亞洲盃女籃／中華隊不敵澳洲隊 將與紐西蘭隊爭第五名

2019-09-28 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華女籃隊昨天在亞洲盃大勝印度隊後，以A組第三名晉級到附加賽，並碰上B組第二名的澳洲隊，雙方在身高與實力都有落差的情況下，中華隊整場比賽都處於大比分落後，終場以51：90吞下敗仗，明天將與紐西蘭隊爭奪第五名。

這次亞洲盃A級八支參賽球隊分成兩組競賽，其中分組第一名球隊將提前晉級四強，分組二、三名則將進行交叉附加賽，勝隊將能晉級到四強賽，敗隊則落入五、六名排名賽，而中華隊在分組賽接連不敵南韓與和日本隊後，雖然擊敗印度隊，但仍只拿下分組第三名的位置，今天必須與強敵澳洲隊爭奪四強門票。

面對平均身高高出一截的澳洲隊，中華隊在首節就陷入苦戰，不僅防守端無法壓制對手，進攻端也受制於身材劣勢僅拿下九分，第二節雖然中華隊黃鈴娟開節就飆進三分球， 但澳洲隊仍靠著身高優勢在禁區強攻，雙方上半場打完已有29分落差。

雙方易籃後，中華隊陳薇安與黃鈴娟雖然持續在三分線上開砲，但是澳洲隊繼續以超過五成的命中率轟炸籃框，將差距一度擴大到40分以上，末節中華隊雖然首度在單節得分上與澳洲隊勢均力敵，但終場仍是以39分差距吞下敗仗，明天將與紐西蘭隊爭奪第五名。

中華隊今天以黃鈴娟與陳薇安皆拿下11分表現最佳，兩人本場比賽合計投進五顆三分球，但澳洲隊共有五人得分來到雙位數，雙方在禁區得分上相差34分。