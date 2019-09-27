NBA／今夏努力加強投籃 西蒙斯期待新球季到來

2019-09-27 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



西蒙斯（Ben Simmons）在2016年被76人選中，頂著NBA選秀狀元頭銜展開職業生涯，卻在新球季開打前因骨折整季報銷，隔年復出至今打了兩個球季，不過他的投籃問題始終是外界討論的焦點之一，因此他在今夏選擇婉拒澳洲國家隊徵召，努力提升自己的比賽水準。

西蒙斯成為狀元後，在2016年新球季即將展開前最後一次訓練營中不慎扭傷右腳踝，之後確診為右腳第五跖骨骨折，且因復原狀況不如預期導致整季報銷；不過他隔年復出，例行賽出賽81場，繳出場均15.8分、8.1籃板、8.2助攻成績，也奪下該年NBA新人王獎項。

不過最讓外界詬病的就是他的外線手感，兩年出賽期間，包含季後賽他在外線共18次出手，不過都沒能投進，因投籃能力的不足，導致他不得不去面對對手的針對性防守。

因此今年夏天西蒙斯選擇婉拒澳洲隊徵召，不代表國家出征世界盃，就是為了能專注提升自己的比賽水準，「作為一名籃球運動員我已經準備好做我自己，我會努力取得進步，不斷提升自己，但這需要一個過程、需要一些時間。」

西蒙斯坦言會受到外界的批評聲影響，感受到壓力，不過自己必須要找出方法，摒除外界的干擾，「有時你聽到別人對你的評論時，你會陷入泥沼而無法自拔，社群媒體上太多負面情緒，所以你不應該去關注外界評論，除非這是能帶來積極反饋。」

至於即將來到的新球季，西蒙斯説：「這個夏天我感覺自己重新愛上比賽，找回原來的樣子、找到籃球的樂趣。上個賽季我感覺失去對比賽的享受，但今夏對我來說意義重大，我為新球季開始感到興奮。」