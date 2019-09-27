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NBA／今夏完成衛少交易案 火箭總管：生涯最大風險

2019-09-27 10:03聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

火箭總管莫雷(右)與衛斯特布魯克。 美聯社
火箭總管莫雷(右)與衛斯特布魯克。 美聯社
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今年夏天休士頓火箭完成一筆重磅交易，從雷霆隊挖來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）連線，新球季能擦出什麼火花外界都在期待，而火箭總管莫雷（Daryl Morey）近日接受《華爾街日報》採訪時坦承，今夏這筆交易案是他任火箭總管生涯來的最大風險。

「就是我們剛剛做的這筆交易。」今年夏天火箭與雷霆達成交易，火箭送出了主控保羅（Chris Paul）與兩個受保護的首輪選秀權以及2021與2025年的首輪選秀交換權，換回仍有四年合約在身的衛斯特布魯克。

「因為即便球隊陣容基本沒有變動，我也會做出一些改變。」談到選擇交易衛少的理由莫雷說道，「交易越大，風險就越大，他的合約還有很多年，但他在很長一段時間裡打出了非常出色的表現，所以這一點減輕了這種情況。」

莫雷繼續說：「你永遠也不會知道不同球員老化過程會是怎樣，我們對這些風險感覺都很好，這些風險都可能是聰明的風險，但這些肯定都是風險。」

他也談到火箭將如何增強衛斯特布魯克的打法，莫雷認為，這對火箭是件大事，就如同外界當初關注火箭補強時有些類似，「我們還不知道此舉將會有怎樣的效果，因為要等到實戰時才能知道，當然這是我們的一種假設，但衛斯特布魯克的表現會在火箭增強。」

衛斯特布魯克選秀雷霆

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