NBA／魯尼續留勇士 曾擔心球隊沒薪資空間續約

2019-09-27 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



魯尼(右)續約勇士。 路透 分享 facebook 上季與暴龍隊的NBA總冠軍系列賽，勇士隊中鋒魯尼（Kevon Looney）在第二戰遭遇肋骨骨折挑戰，但他在只休一場的情況下迅速復出，帶傷上陣拚戰精神令人動容，季後他也獲得續約，不過魯尼坦言在勇士多筆交易案發生後，曾緊張勇士沒有薪資空間能簽下他。

「在勇士大動作塵埃落定後，球隊得到了羅素（DAngelo Russell）且送走了伊古達拉（Andre Iguodala），我心想，他們還有剩下的薪資空間簽下我嗎？」魯尼坦言當時自己有些緊張，和球隊見了面，雙方針對報價做出協商，很快地達成共識。

雖然勇士的報價被認為低於魯尼的市場行情，但魯尼沒有太多遲疑，接受降薪與勇士完成續約，最終他與勇士簽下一紙三年1500萬美元合約，「我接受了一點降薪，但這沒什麼，難道你寧願多拿點錢然後離開一支好球隊嗎？這就是我當時的情況。」

魯尼透露，當時有些老將曾對他說，「一分錢都不能少」，但是只要能留隊，就留下，因為這支球隊獨一無二，「因此我考慮的這一點，我們有新的場館、新的陣容，我會得到很多機會，我很喜歡柯爾（Steve Kerr）教練，我非常信任他，這是一次很好的機會。」