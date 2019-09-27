NBA／諾維茨基路更名案 達拉斯市議會正式批准

2019-09-27 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



諾維茨基。 路透 分享 facebook 效力獨行俠隊超過20個年頭，諾維茨基（Dirk Nowitzki）選擇在今年高掛球鞋，而他為達拉斯帶來的一切也獲得外界肯定，之前達拉斯市為了對這位傳奇球星致上敬意，要將獨行俠主場美國航空中心附近的一條路改名為「諾維茨基路（Nowitzki Way）」，而這項提案已正式由市議會批准。

為達拉斯獨行俠拚戰21個年頭，41歲德國名將諾維茨基生涯為獨行俠效力出賽1522場，場均33.8分鐘，繳出20.7分、7.6籃板、2.4助攻、0.8抄截和0.8阻攻，帶領獨行俠打下2011年NBA總冠軍，他也在當年奪下總冠軍賽MVP的殊榮。

達拉斯為了向這位球星致敬，特別將原本在美國航空中心附近的「Olive Street」改名為「Nowitzki Way」，這項提案經過一段時間的審核，由達拉斯市議會正式批准。

達拉斯市長強森（Eric Johnson）表示，諾維茨基是你見過最好的人之一，他是一位真正的慈善家、一名出色的市民，我很榮幸能夠以他的名字命名一條主要街道。

獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）則說：「現在當我們開車經過諾維茨基路時，都能面帶微笑想起那些關於諾維茨基不可思議的珍貴記憶。」除了用其名命名道路外，獨行俠球團日前也表示，要將諾維茨基的招牌動作剪影烙印在球場兩側，向這位球星致敬。