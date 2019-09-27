女籃亞洲盃／中華輕取印度 和澳洲爭4強門票

2019-09-27 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



亞洲盃女籃賽前兩戰都沒能開胡，中華隊今天拿地主印度隊開刀，首節領先分數就達18分，最終在4人得分兩位數下以87：58開胡、取得分組第3，27日晚上10點半將和上屆亞軍澳洲隊爭奪4強賽門票。

中華隊先發五人一下場沒能拉開比數，2分47秒五上五下時中華隊僅取得13：8領先，但年輕小將一上場進攻就有發揮，韓雅恩、黃鈴娟各飆進外線，黃湘婷和陳薇安也有發揮，韓雅恩壓哨中距離破網後助隊將差距擴大到28：10。

第二節黃鈴娟籃下再取分，差距已達20分，加上陳薇安上籃、外線都有斬獲，一度取得40：15領先；印度雖回敬一波9：0攻勢，半場打完仍以24：41落後。

印度隊第三節努力追分，不過中華隊有黃湘婷挺身而出，她包辦開節全隊前9分，加上節末林育庭、朱育勤接連飆進三分球，助中華隊帶著63：40領先進入第四節；最後10分鐘中華隊在鄭伊秀、林育庭發揮下仍維持優勢，最終就以87：58收下預賽最終戰勝利。

韓雅恩今天得分效率驚人，首節上場不到3分鐘就攻下8分，全場貢獻12分、5籃板；黃湘婷13分有9分集中在第三節，鄭伊秀和林育庭也各有14分和15分進帳。

亞洲盃一級共8隊，預賽分兩組打單循環，龍頭直接晉級4強，中華隊所屬的A組由衛冕軍日本隊搶下分組第一，大陸隊預賽最終戰以70：69力壓澳洲隊、搶下分組龍頭，提前站上4強。