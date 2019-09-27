杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

今年夏天為聯盟擲下重型震撼彈的籃網，在厄文(Kyrie Irving)傳出臉部傷勢骨折之後，是球隊少了預估整季報銷的杜蘭特(Kevin Durant)後，最不願聽到的消息。籃網的開季之路可能命運多舛。

球隊陣容於休賽期大幅走馬換將，厄文、杜蘭特、喬丹(DeAndre Jordan)很有「默契」揪團加入籃網，準備大鬧東區，預約東冠，踏上總冠軍賽的決心。

厄文(右)又受傷，他在開季與杜蘭特都不能上場，讓人不禁想起這不是他與海瓦德(左)在2017傷心往事的翻版嗎？ NBA官網 分享 facebook

籃網13年前組巨頭 卻是失敗收場

遙想籃網組成巨頭已是13年前的事情，當年的俄羅斯富豪老闆霸氣表示不怕腳豪華稅，就是要打造出接手球隊後能迅速奪冠的陣容，他大規模的交易弄來了皮爾斯(Paul Pierce)、賈奈特(Kevin Garnett)，加上原有的威廉斯(Deron Williams)、強森(Joe Johnson)、洛培茲(Brook Lopez)，放眼當代也是五門齊的豪華巨頭陣容。而為了打造這樣的夢幻陣容，籃網高層甘願支付高達9000萬美元的奢侈稅，也將未來五年的選秀權都花光。

回想起籃網多年前的超級豪華(稅)陣容了嗎？找來的都是頂尖的好球員，但卻是在錯誤的時間點打造了錯誤的夢幻組合。 歐新社資料照片 分享 facebook

可惜如此陣容雷聲大雨點小，受傷的受傷，狀態不佳的狀態不在，整季主控威廉斯存在腳踝傷勢，身手大幅下滑，場均還不到15分，而中鋒洛培茲也僅出賽17場球，五巨頭真正一起打拼的時間其實不多，整體效益自然無法放大。

雖然先發五門齊，但當時的球隊替補陣容並沒有一個能真正帶領第二隊頂住勝負的關鍵角色，且整體深度並不夠幫助籃網走得更遠，例行賽僅繳出44勝38敗，並於季後賽第二輪被LBJ的熱火給解決掉，留下失望與錯愕的球迷。

留住上季主要輪替 籃網本季還有機會

再將時光拉回到現在，除了季外新加入的球員，原有人馬當中，莫過於送走上季球隊一哥的羅素(D'Angelo Russell)實屬可惜。其他如續約完成的勒佛特(Caris LeVert)，以及上季打得有聲有色的控球丁威迪(Spencer Dinwiddie)，經過世界盃洗禮的射手哈里斯(Joe Harris)，年輕長人艾倫(Jarrett Allen)都還留在陣中。

原本應當在杜蘭特缺席扛起球隊的厄文也需要一段時間療養後，組織、指揮球隊的重責大任，還是將落在丁威迪身上，開季還是得靠著上述幾名主要輪換打拼，與新加入的球員們磨合。

籃網球迷應該慶幸哈里斯(左二)和丁威迪(右)還在陣中，沒有像湖人那麼爽快地大清倉。 歐新社資料照片 分享 facebook

對比於13年前，此次的替補席深度，較為出色一些，有老將錢德勒(Wilson Chandler)、天普(Garrett Temple)，還有在老鷹越打越退化，不得志的普林斯(Taurean Prince)，提升全隊鋒線深度，欲設法聯手頂下杜蘭特的空缺。內線當然就是喬丹和艾倫共同捍衛，當中艾倫和丁威迪的搭配，已經在實戰中證明過多次的成效，彼此也有一定默契，不用擔心。

沒有了厄文後，三巨頭當中健康的就只剩喬丹，比較令人存疑的是喬丹本來就是防守為主，進攻需要靠一個熟悉的控球後衛來引導，打擋拆或是空拋轟炸籃框居多，且沒有厄文去吸引防守注意力，喬丹短期要在籃網、甚至是宰制東區難度相當高。

這就得取決於控球人手不足的籃網，是否能在厄文缺陣期間，靠著丁威迪去幫助喬丹融入，甚至將全隊串聯起來。

休息室氣氛 決定球隊未來方向

開季的籃網可能不會走的太順利，主力控球缺席，加上球隊名單變動大，需要時間熟悉彼此打球的習性，培養戰術默契。而只要開季一旦出現連敗潮，隊友間互相還不夠透徹對方，各方人馬很容易就出現休息室風暴。

13年前組成巨頭的賽季，除了場上團隊表現差強人意外，下了球場，教練團內部的矛盾，與球員間存在的心結等等，都是無法展現凝聚力的重傷害。所以，面對新賽季的籃網，戰術體系，球員習性，教練調度的時機等等，都是可以培養、磨合的其次。

喬丹過去10年是快艇的當家球星之一，但上季在尼克和獨行俠兩隻爛隊中蹉跎光陰，本季再流浪到籃網，是否還有奪冠的雄心？ 歐新社資料照片 分享 facebook

最主要的還是球隊必須從場下做起，做一支有向心力的隊伍，才有可能在主將缺陣的情形下，還維持良好的氣氛，在球賽中便有較高的機率打出好球。 至少，上季不被看好的籃網，在靠著羅素以及全員的努力之下，創下令人激賞的賽季。

而新球季被寄予厚望的籃網，又能繳出甚麼樣的成績單呢？缺少杜蘭特要衝擊聯盟版圖是真的困難，退一步的期盼，籃網是一舉殺到東區之巔，還是重蹈13年前的覆轍呢？開季一個月相當關鍵，全世界球迷都睜大眼等著看。

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