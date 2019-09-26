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觀護盃／杜克大鎖飆八三分彈 台銀教練團好驚喜

2019-09-26 20:03聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台銀隊在今年觀護盃找來畢業於NCAA一級名門杜克大學的瓊斯（Matt Jones）進行洋將測試，而他在今天出戰ABL泰國莫諾吸血鬼隊的比賽中，單場投進八顆三分球拿下33分，且在防守端還有讓教練團眼睛為之一亮的表現，賽後他透露過去在練球時自己都是扮演對抗泰托姆（Jayson Tatum）、英格倫（Brandon Ingram）的角色。

今年24歲的瓊斯是杜克大學2015年奪冠班底，雖然在2017年投入NBA選秀時未能獲選，只能在發展聯盟尋求機會，但今年他決定往海外發展，並把第一站獻給了台銀，而瓊斯在來台後的三場比賽也打出令人眼睛為之一亮的表現，包括在今天出戰強敵莫諾吸血鬼的比賽中三分球12投8中，拿下全隊最高的33分。

對於瓊斯的亮眼表現，台銀教練陳國維也直言一開始以為瓊斯只是一名來自杜克的角色球員，沒想到他除了重視團隊打法，個人攻守能力也都相當優異，「我們真的沒有想到他有這種進攻火力，而且他的出手都是相當合理的，出手前他幾乎都是在尋找有機會的隊友，等到對手防守沉退才出手，另外，他的防守更是超乎我們的想像。」

瓊斯則透露，過去他在杜克時期幾乎都負責防守對手的得分主力，其中不乏已經登上NBA的球員，而隊內對抗時他也都要防守泰托姆、英格倫和帕克（Jabari Parker）這些NBA球員；儘管隊友的光彩掩蓋了瓊斯在進攻端的數據，但他透露在高中時期就曾有過單場投進13顆三分球的紀錄，大學時期也有單場7顆三分球表現。

除了瓊斯外，台銀大洋將米歇爾（Charles Mitchell）今天也有11分、11籃板、3抄截的進帳，表現同樣獲得好評，陳國維說：「他們兩個其實都還沒有跟我們練過球，但上場的感覺就像已經融入了，所以我們彼此都很期待．在練球後會有什麼樣的表現。」

瓊斯（左）在大學時期就扮演球隊防守大鎖角色。圖／觀護盃提供
瓊斯（左）在大學時期就扮演球隊防守大鎖角色。圖／觀護盃提供
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畢業於杜克大學的台銀洋將瓊斯（左）今天投進八顆三分球。圖／觀護盃提供
畢業於杜克大學的台銀洋將瓊斯（左）今天投進八顆三分球。圖／觀護盃提供
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