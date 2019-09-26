NBA／雷納德想回家打球 暴龍總裁感同身受

2019-09-26 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



暴龍總管尤基利(右)體諒雷納德離開心情。 美聯社 分享 facebook 率領多倫多暴龍打下隊史首座NBA總冠軍後，球星雷納德（Kawhi Leonard）最終仍沒留在北國，選擇回到家鄉且加入快艇隊，暴龍球團籃球營運部門總裁尤基利（Masai Ujiri）對此表示，雷納德絕對有考慮過要留下，也能完全理解他想要回家的想法。

「他有充分的理由想要留下來，勝利、這座城市、醫療，我能講出很多理由來......。」尤基利説，「他在這座城市中取得勝利，擁有NBA歷史上最偉大的投籃之一、球迷們、難以置信的遊行慶典，我知道他真的考慮過這些東西。」

結束總冠軍賽後，雷納德對自身動向做出決定，今夏決定跳出合約成為自由球員，最終離開多倫多回到家鄉，與快艇簽下三年1.03億美元合約，並且攜手喬治（Paul George）披上快艇隊球衣。

儘管暴龍最終沒能成功留人，來自奈及利亞的尤基利並未有任何不滿，表達完全能理解雷納德想要回歸根源的想法，「如果他是想回家，那麼他現在已經回家了。如果奈及利亞的拉各斯（Lagos）或者札里亞（Zaria）有一支NBA球隊，我不知道我是否還會留在多倫多。」

尤基利説：「生命中有一些召喚，有一些事物會以這樣的方式吸引著人們，我完全能理解這一點。」