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NBA／不意外KD出走 柯爾：驚訝程度只有1

2019-09-26 08:55聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯爾(左)表示，杜蘭特出走驚程度只有1。 路透
柯爾(左)表示，杜蘭特出走驚程度只有1。 路透
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上季NBA總冠軍錯失三連霸後，金州勇士面臨球星杜蘭特（Kevin Durant）出走，前往紐約轉披籃網隊球衣，成為今年夏天一大交易案，對此勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，自己對杜蘭特的出走並不感到驚訝。

曾兩度奪下NBA總冠軍賽MVP的杜蘭特，上季季後賽面臨傷病挑戰，他先在與火箭隊的季後賽次輪第五戰中拉傷右小腿，在總冠軍賽第五戰復出，但只打了12分鐘又再受傷，確診為阿基里斯腱斷裂，勇士最終也三連霸擦身。

之後杜蘭特投身自由市場，最終他在今夏決定離開待了三年的勇士，簽下一紙四年1.64億美元加入籃網隊，與厄文（Kyrie Irving）、喬丹（DeAndre Jordan）組成三巨頭。

近日柯爾接受記者貝克（Howard Beck）採訪時被問到：「當你聽到杜蘭特決定離開勇士時，從一到十，你的驚訝程度是多少？」

柯爾回答說：「呃......，是一。我不驚訝。」

柯爾也不認為杜蘭特的離開是因為上個球季與格林（Draymond Green）的一次爭吵有關，「我只是覺得過去這個賽季感覺有些不一樣，球隊內互似乎失去了些動力，並不是任何明顯的東西，人們總說是他與格林的那次事件，但老實說我不認為那是大問題。無論出自什麼原因，這只是自然發展的結果。」

杜蘭特勇士柯爾

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