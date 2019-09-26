球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

鵜鶘後衛鮑爾(Lonzo Ball)的小弟「三球」LaMelo Ball今年18歲，正在澳洲職籃NBL效力，三球在NBL伊拉瓦拉老鷹隊季前熱身賽大殺四門，展現超水準表現。美國球探和媒體紛紛對三球的表現和未來性大表讚賞。許多球探斷言，三球在2020年NBA新人選秀會將有機會成為前三順位熱門人選。

過去一年三球在NBA新人選秀會評估落點是首輪中後段，大約在第15-25順位之間，即使選秀順位爬進樂透區(前14)，也會在樂透區後段。

球哥家本來一門三傑，老大球哥是2017選秀榜眼，二弟(左)在中國比賽時涉嫌偷竊案，無緣加入NBA選秀，現在三弟(右)又將到NBA來挑戰。 2018 Leaf 高中球員卡 分享 facebook

但NBL對伯斯野貓隊之戰，身高198公分，打控球的三球打出19分、13籃板、7助攻全能數據，整場比賽節奏掌控遊刃有餘，三球在比賽中一點都不勉強，更不像個18 歲生嫩新鮮人，老鷹最終以122：119力克野貓。三球在熱身賽展出來的球技、適應力和成熟度，都讓美國媒體和球探非常驚艷。

三球的大哥鮑爾2017年第二順位被湖人選中，今年夏天被交易到鵜鶘，鮑爾身高198公分，打控球，以三球在NBL處女秀的表現和成熟度、適應力、天賦看來，三球的能力和未來性極可能超越鮑爾。三球和鮑爾的球路、風格、解讀比賽方式有許多相似之處，但三球在投籃和進攻技巧方面比鮑爾更勝一籌。

美國媒體用「魔術般創造力」來形容三球在NBL熱身賽表現，球一旦在三球手中馬上充滿魔力，球迷開始high，隊友開始跑動，對手開始承受攻擊和壓力，一切都像渾然天成。

球哥雖然天賦滿滿，但常有健康問題，在NBA生涯前兩季僅出賽99場，且有個顧人怨的老爸，因此湖人把他拿去換戴維斯時毫不猶豫。 歐新社資料照片 分享 facebook

鮑爾和三球有太多可以比較的細節

1、防守：這可能是鮑爾現在唯一比三球更出色的球技和細節，三球在比賽中很喜歡大膽抄球，判斷對手傳球路線，更喜歡進攻和挑戰對手，囂張氣焰比鮑爾當年更火。因此在防守端，三球的成熟度和責任感、對防守重視和細節不如鮑爾。

2、投籃：比投籃、出手、穩定性和各種進攻技巧，三球比鮑爾好上許多，同樣是198公分高規格控球後衛，三球的投籃在水準以上，他適應比賽能力和野球經驗，比打過一年大學籃球的鮑爾更出色。

這部分經驗和閱歷有助於三球更早、更快適應NBA比賽節奏和對抗性。而且三球出手更快、節奏更流暢，不像鮑爾的投籃拙劣，出手稍慢，光是投籃這一項，三球就比鮑爾要出色太多。

3、視野：三球和鮑爾都是擅於解讀比賽，擁有傳球視野和創造力的控球，兩人在這方面的能力、格局不相上下。

4、性格：在球場上三球展現出來的囂張、氣焰、驕氣，比鮑爾當年更鮮明，盛氣凌人，這種性格有好有壞。打NBA不能太保守，個性要開放、自在，這一點鮑爾打球總是溫潤不火、有條不紊。

三球愛秀、敢秀、又帶著囂張氣焰，這是球員必須要有的殺氣和自信，但NBA不是野球，更不是二流聯盟，三球在歐洲職籃和澳洲職籃的經歷如果會讓他懂得收放自如，那麼三球的未來將會比鮑爾更寬闊、更值得期待。

總評

如果鮑爾當年這樣的表現和解讀比賽格局，198公分控球後衛規格可以在2017年第二順位入選，那麼除非2020年夏天有更多超級新人怪物出現，否則三球目前的表現和魔術般魅力，確實很有機會成為前三順位新人。

另外明年夏天三球有可能長到200公分，2001年出生的三球身高預估可以長到200公分上下，這樣的控球後衛規格和穩定投籃、比賽創造力，三球確實有機會在前三順位入選，絕不只是經紀人或媒體的吹捧、高估。