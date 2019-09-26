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J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

最近關於博士學位的新聞很多，也成了眾人熱議的焦點，但先把政治擺在一旁，改用不一樣的角度，來看看兩個在NBA擁有博士頭銜的球員又是什麼情況。

說到博士，NBA當中名頭最響亮的球員，當屬人稱「J博士」的厄文（Julius Erving, Dr. J）。做為70年代美國職業籃球的超級巨星之一，J博士以其單手抓球的花式扣籃重新定義了人們對於灌籃的各種想像。飛人喬丹在灌籃大賽中，那一記從罰球線起跳的經典灌籃，正是出於J博士的招牌花式。

J博士(右)是喬丹(左)之前最強的灌籃高手，喬丹也把他視為偶像。 歐新社資料照片
J博士(右)是喬丹(左)之前最強的灌籃高手，喬丹也把他視為偶像。 歐新社資料照片
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J博士在70年代美國職業籃壇有著歷史的意義，因為原本相互對抗的兩大聯盟NBA及ABA在走向合併之後，做為ABA看板球星的J博士也將其人氣和創意帶進了相對保守的NBA。關於「J博士」這個響亮的名頭，厄文自己在受訪時也曾談及這個綽號的由來。那原本是他和一名高中好友之間的玩笑話，因為他叫他朋友一聲「教授」（The Professor），於是他朋友回敬他一句「博士」（The Doctor）。

後來在一次街頭籃球比賽的場合中，現場負責炒熱氣氛的主持人在為觀眾做實況解說及播報的時候，不斷地給厄文取一些極不靠譜的綽號，像是「大爪子」、「小鷹」等等，於是厄文就想與其用這些奇怪的綽號稱呼他，不如主動走過去告訴主持人他自己真的用過的綽號。此後，此一名號不脛而走，人們都開始叫他「J博士」了。

即使被人稱為博士，但厄文並沒有任何博士學位。博士的人數原本就不多，在運動界中能夠取得博士學位的運動員更是少之又少，美國之前有名的博士運動員多半來自於美式足球。然而，在J博士降臨NBA 近四十年之後，聯盟有了一個球員真的拿下了博士學位，他是人稱「俠客」的七吋中鋒歐尼爾。有意思的是，歐尼爾和J博士一樣，兩人都沒有寫博士論文（dissertation）。

對這一代的美國球迷來說，歐尼爾大概是最有名氣的退役球員之一，畢竟他退休之後仍在TNT頻道的NBA轉播中固定擔任客座球評，持續保有極高的曝光度和知名度。許多人不知道的是，他的學歷可能也是目前所有人氣退役球星當中最高的。

歐尼爾是個博士？沒錯，他開過餐廳、拍過電影、當過警察、做過歌手、炒過地皮、連唸過...
歐尼爾是個博士？沒錯，他開過餐廳、拍過電影、當過警察、做過歌手、炒過地皮、連唸過博士全都是真的！ 美聯社
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歐尼爾是在2012年時在貝瑞大學（Barry University）取得了教育博士（Ed.D.），那是一間位於邁阿密海岸的私立天主教大學。據報導，歐尼爾在該校的組織學習及領導力學程中，攻讀人力資源發展，他在四年半內總共完成了16門課並成功取得了學位，GPA也有3.813。

如果想要看看「歐尼爾博士」所寫的博士論文，即使你找遍各大資料庫和圖書館也不會有結果，因為這個教育博士的學位主要是針對實務者而設，所以歐尼爾並不是透過完成博士論文並通過口試而取得學位，而是完成所謂的學位專題（doctoral capstone project）。博士生必須針對某一特定的實務問題進行研究，並要在教授們組成的委員會面前提出自己看法及結論，做為最終是否授予學位的必要條件之一。

姚明(左)是香港大學名譽社會科學博士，他與歐尼爾(右)東西兩大長人在球場和商場上...
姚明(左)是香港大學名譽社會科學博士，他與歐尼爾(右)東西兩大長人在球場和商場上都取得很大的成就。 2005-06 Upper Deck SPx 球員卡
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以幽默風格著稱的歐尼爾，他的學位專題也是以幽默為研究方向，來看幽默對於管理者在領導力上的實務影響。但當年歐尼爾取得博士的新聞一出，就有許多人對於他的博士學位抱持著譏笑的態度，認為他博士頭銜的成份不夠嚴謹純正。雖然校方已經說明這並不是以研究為主的哲學博士（PhD），學校也並未提供給他什麼特別待遇，但2011年才在塞爾提克退休的歐尼爾，在學的大部份期間仍是現役球員，所以許多例行賽季都和學期衝堂，有時候他得透過線上課程或是遠端視訊會議上課的方式來完成必修學分，甚至自己出機票錢讓教授飛過來上課 。

其實，對一個早已名利雙收的NBA球星來說，歐尼爾能夠對教育充滿這樣的熱情確實不容易。當年他從路易斯安那州大（LSU）輟學去打NBA，之後為了實踐他對媽媽的承諾，在2000年回頭去把學分補齊，取得大學文憑。那時湖人總教練禪師還特別放他一天假去參加畢業典禮。只是歐尼爾並沒有就此停下來，他接著在2005年取得了MBA的碩士學位。除了拿下教育博士之外，他也曾在紐約電影學院修習導演課程。

奈許(左)與林書豪(右)可能是NBA歷來頭腦最聰明的兩位球員，奈許後來也獲得法學...
奈許(左)與林書豪(右)可能是NBA歷來頭腦最聰明的兩位球員，奈許後來也獲得法學名譽博士學位。 歐新社資料照片
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歐尼爾曾說，他想要鼓勵更多人追求更高的學位，於是以身作則來證明，一個像他這樣曾是大學中輟生的人也能夠重返校園。從這一個角度看，沒有博士論文的歐尼爾，依舊是能夠啟發學生求知上進精神的博士。而啟發無數後起之秀的J博士，在籃球的世界裡也同樣擁有貨真價實的地位及影響力。

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。

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