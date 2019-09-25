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亞洲盃女籃／下半場當機 中華隊遭日本逆轉

2019-09-25 19:41聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華隊黃鈴娟(右)攻下全隊最高12分。 擷圖自FIBA官網
中華隊黃鈴娟(右)攻下全隊最高12分。 擷圖自FIBA官網
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面對亞洲盃衛冕軍日本隊，中華隊第三節初一度取得7分領先，但被尋求4連霸的「櫻花妹」打出單節27：9攻勢要回領先，加上第四節僅拿7分，最終仍以49：78吞下連敗。

剛開賽中華隊林育庭上籃、黃品蓁外線，先取得4：0領先，但被日本回敬12：0攻勢，直到黃鈴娟3分44秒外線破網才中斷超過3分鐘的得分荒；黃鈴娟單節第2記三分球助隊將差距縮小到10：13，但日本靠接連快攻取分，首節取得21：12優勢。

第二節中華隊持續在外線開炮，黃鈴娟飆進個人第3記三分球，昨天沒上場的「阿盜」吳盈潔8分48秒弧頂三分球破網更助隊21：21追平；日本靠擁有WNBA資歷的中鋒渡嘉敷來夢放進超前球，但中華隊靠陳薇安單打追平，彭詩晴中距離得手後更反超比分，4分41秒鄭伊秀再兩罰俱中，助隊取得27：23領先。

日本靠接連快攻追平比數，但彭詩晴先飆進底線三分球，蔡佩真再完成「3分打」，助隊以33：27進入下半場。

第三節「小丁」林育庭2罰中1後，中華隊最多取得34：27領先，不過日本馬上回敬兩記三分球在內的8：0攻勢，中華隊喊出暫停也沒能止血，日本連拿15分的攻勢直到黃鈴娟5分37秒外線破網才中斷，但仍帶著54：42領先進入第四節。

中華隊決勝節進攻仍受阻，單節僅拿7分，最終以49：78吞敗。

日本禁區兩大將今天製造中華隊極大壓力，渡嘉敷來夢11投8中攻下19分外帶11籃板，高田真希也貢獻19分，團隊籃板更以45：31大勝；中華隊只有黃鈴娟12分達兩位數，她所有分數都靠外線拿下。

日本昨天以破百的103：27狂勝地主印度隊，明天若能擊敗南韓隊就能以分組第一之姿直接進入4強；中華隊昨天以4分差不敵南韓隊，今天再吞敗場，台灣時間明天晚上10點半分組最終戰碰印度要力拚開胡。

中華隊前一度國際賽擊敗日本隊已要回溯到2013年，當時在「末代」天津東亞運以67：61力克一軍出征的日本隊，若是兩年一屆的亞洲盃及前身亞錦賽，前一度奪勝已是2005年大陸秦皇島亞錦賽。

中華隊亞運WNBA

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