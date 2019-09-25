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NBA／洛齊爾轉戰黃蜂獲重用 教頭：上場時間大增

2019-09-25 16:54聯合報 記者曾思儒╱即時報導

洛齊爾轉隊至黃蜂後，上場時間預計大幅增加，甚至可能到近乎雙倍之多。 聯合報系資料...
洛齊爾轉隊至黃蜂後，上場時間預計大幅增加，甚至可能到近乎雙倍之多。 聯合報系資料照
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塞爾蒂克隊轉戰黃蜂隊，後衛洛齊爾（Terry Rozier）成為華克（Kemba Walker）離開後的後場靈魂，上場時間預計大幅增加，甚至可能到近乎雙倍之多。

洛齊爾今年以3年5800萬美金加盟黃蜂隊，美國媒體《The Athletic》記者布恩（Rod Boone）就寫說，黃蜂隊教頭博雷戈（James Borrego）會被重用，「洛奇爾一場比賽大概會上場34分鐘左右，這是傅雷戈所說，這和他在塞爾蒂克時期的場均上場18分鐘是大躍進。」

25歲的洛齊爾是在2015年選秀會被綠衫軍第16順位挑中，他在波士頓待了4個球季，平均成績是7.7分、3.6籃板和2.3助攻，這兩季數據更有明顯提升，尤其是厄文（Kyrie Irving）2017到18賽季成傷兵時，他從板凳被拉到先發，平均繳出11.3分，上季擔任厄文替補則有場均9分表現。

他上季場均就有22.7分鐘上場時間，2017到18球季則是25.9分鐘，但上季季後賽9戰平均只出賽18分鐘。

轉換球隊的洛齊爾也改了背號重新出發，根據黃蜂之前曝光的球隊定裝照拍攝現場畫面，洛齊爾穿上3號新戰袍，沒有沿用綠衫軍時期的12號。

黃蜂塞爾蒂克厄文

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