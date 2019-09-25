NBA／哈登難搞、衛少外線爛 球探看衰雙MVP

2019-09-25 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



西區球探近日再爆料，看衰衛少(左)與哈登(右)的雙MVP組合。 截圖自火箭官方推特 分享 facebook

前雷霆雙少哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook），新球季休士頓再續前緣，不過外界充滿不看好聲浪，西區球探近日再爆料，哈登十分難搞，衛斯特布魯克在三分球、防守端都有瑕疵，看衰他和「衛少」的雙MVP組合。

儘管哈登再三強調，憑藉過去和衛少攜手的經驗，清楚自己該如何和衛少搭配，衛斯特布魯克也異口同聲，表示都會多嘗試無球打法，配合對方，為了贏球目標努力。

不過就有西區匿名球探表示，以哈登過去和其他球星搭檔經驗，恐怕不會太樂觀，畢竟聯盟中沒有人願意比賽中拿不到球，「你很難跟哈登配合。倘若哈登和衛少都承諾犧牲，或許能夠成功。但他們兩個都很固執，哈登過往經驗，相信大家都很清楚。」

除了哈登，對於衛斯特布魯克的外線能否頂替保羅（Chris Paul）離去空缺，球探也充滿質疑。衛少上季三分球命中率僅二成九，恐將拖累倚賴三分投射的火箭團隊外線表現，「衛少底角三分命中率不差，但他不可能留在底角等人餵球，況且就算是空檔他的把握度也不高。」

衛斯特布魯克防守端能力，匿名助教也不敢恭維，表示衛少過去在雷霆隊，很少會幫忙壓迫協防，「他一線防守不差，當防守陣型解體，對方就能佔上風。新球季丹東尼（Mike DAntoni）恐怕得傷透腦筋。」