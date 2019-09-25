NBA／籃網宣布KD本季報銷 3巨頭合體再等一季

2019-09-25 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



網隊總管馬克斯（Sean Marks）今天 表示，為讓杜蘭特回復到最頂尖的體能狀態，新球季並無讓他出賽計畫，間接宣布KD新球季提前報銷。 截圖自籃網官方推特 分享 facebook

要看籃網三巨頭厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）與喬丹（DeAndre Jordan）合體得再等等。籃網隊總管馬克斯（Sean Marks）今天 表示，為讓杜蘭特回復到最頂尖的體能狀態，新球季並無讓他出賽計畫，間接宣布KD新球季提前報銷。

杜蘭特是在上季總冠軍賽發生右腳跟腱斷裂，目前進入復健階段，沒有復出時間表，不過能確定的是，杜蘭特在接下來的新球季都將缺陣。馬克斯說，「當然杜蘭特對於復出與否有很大話語權，但現在能預見的是，他在新球季都不會上場。」

馬克斯表示，對於杜蘭特的復健狀況，球團都相當期待，目前復原情況也在進度上，全隊也都很振奮，「對球團而言這是個長期計畫，從來就不是為了新球季，重點是如何幫助一位頂尖球員，回復到最巔峰的體能狀態，重返賽場，無論要復出什麼代價。」

馬克斯指出，杜蘭特從未表達希望復健能慢下來，或者有任何不希望太快復出的念頭，「他當然很想比賽，但復出相對是一大冒險。是否要復出，是所有復健團隊做出的決議，杜蘭特當然也有參與其中，決定何時、什麼樣的狀態下才能復出。」

新球季杜蘭特會隨球隊移動，但出席場次尚未確定，包括下個月與洛杉磯湖人在中國大陸的熱身賽，杜蘭特是否隨隊仍是未知，籃網將在台灣時間本周六召開媒體日，屆時杜蘭特會出席受訪。