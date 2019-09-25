親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

運動筆記關於跑步，是我最貼近自己的時刻【關於跑步】就是愛錢、愛吃、愛漂亮
健行筆記相揪來去合歡山，讓你首登百岳就成功!【玉山主峰】抽籤好難，那一日單攻吧 (台北出發，行程交通)
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

NBA／籃網宣布KD本季報銷 3巨頭合體再等一季

2019-09-25 11:35聯合報 記者林宋以情╱即時報導

網隊總管馬克斯（Sean Marks）今天 表示，為讓杜蘭特回復到最頂尖的體能狀...
網隊總管馬克斯（Sean Marks）今天 表示，為讓杜蘭特回復到最頂尖的體能狀態，新球季並無讓他出賽計畫，間接宣布KD新球季提前報銷。 截圖自籃網官方推特
分享

要看籃網三巨頭厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）與喬丹（DeAndre Jordan）合體得再等等。籃網隊總管馬克斯（Sean Marks）今天 表示，為讓杜蘭特回復到最頂尖的體能狀態，新球季並無讓他出賽計畫，間接宣布KD新球季提前報銷。

杜蘭特是在上季總冠軍賽發生右腳跟腱斷裂，目前進入復健階段，沒有復出時間表，不過能確定的是，杜蘭特在接下來的新球季都將缺陣。馬克斯說，「當然杜蘭特對於復出與否有很大話語權，但現在能預見的是，他在新球季都不會上場。」

馬克斯表示，對於杜蘭特的復健狀況，球團都相當期待，目前復原情況也在進度上，全隊也都很振奮，「對球團而言這是個長期計畫，從來就不是為了新球季，重點是如何幫助一位頂尖球員，回復到最巔峰的體能狀態，重返賽場，無論要復出什麼代價。」

馬克斯指出，杜蘭特從未表達希望復健能慢下來，或者有任何不希望太快復出的念頭，「他當然很想比賽，但復出相對是一大冒險。是否要復出，是所有復健團隊做出的決議，杜蘭特當然也有參與其中，決定何時、什麼樣的狀態下才能復出。」

新球季杜蘭特會隨球隊移動，但出席場次尚未確定，包括下個月與洛杉磯湖人在中國大陸的熱身賽，杜蘭特是否隨隊仍是未知，籃網將在台灣時間本周六召開媒體日，屆時杜蘭特會出席受訪。

杜蘭特籃網喬丹

相關新聞

NBA／厄文練習賽臉遭肘擊 送醫接受檢查

2019-09-25 09:19

NBA／賈奈特首次拍電影 亞當山德勒新片尬一角

2019-09-25 11:05

NBA／放話留字母哥 公鹿隊挨罰156萬元

2019-09-25 10:35

NBA／前女友「綁架」愛犬 烏布瑞決定提告

2019-09-24 17:36

NBA／詹皇高中球衣將拍賣 預估破50萬美元

2019-09-24 17:27

NBA／杜蘭特評論勇士進攻體系 柯爾：不會當作批評

2019-09-24 16:40

NBA／力拼續約身價 畢斯利簽約新經紀人

2019-09-24 16:15

NBA／安東尼仍未找到落腳處 傳籃網無意簽約

2019-09-24 13:21

NBA／堅持組成後場雙槍？ 傳熱火仍對保羅持高度興趣

2019-09-24 12:26

NBA／快艇廣被看好 瑞佛斯：不為外界期待而戰

2019-09-24 12:25

NBA／遺憾快艇未能奪冠 瑞迪克：是我們搞砸了

2019-09-24 11:00

NBA／與灰熊達成協議 伊古達缺席季前訓練營

2019-09-24 10:18

NBA／自認處生涯顛峰 湯普森：沒傷勇士會奪冠

2019-09-24 09:34

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特評論勇士進攻體系 柯爾：不會當作批評

2019-09-24 16:40

日職／王柏融下放二軍 旅日首季提前結束

2019-09-24 15:26

NBA／安東尼仍未找到落腳處 傳籃網無意簽約

2019-09-24 13:21

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

梅花旗／劉致榮2分砲還飆158公里 文化扣倒吳鳳

2019-09-24 17:46

NBA／堅持組成後場雙槍？ 傳熱火仍對保羅持高度興趣

2019-09-24 12:26

日職／樂天重返季後賽 宋家豪本季第3勝到手

2019-09-24 20:40

MLB／拉米瑞茲神速歸隊 張育成讓出三壘

2019-09-25 07:05

NBA／前女友「綁架」愛犬 烏布瑞決定提告

2019-09-24 17:36

日職／歐力士1:3不敵火腿 張奕4局失3分吞4連敗

2019-09-24 20:22

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

南韓羽賽／白馭珀會外賽突圍 女單合體戴資穎

2019-09-24 14:54

NBA／詹皇高中球衣將拍賣 預估破50萬美元

2019-09-24 17:27

NBA／厄文練習賽臉遭肘擊 送醫接受檢查

2019-09-25 09:19

NBA／力拼續約身價 畢斯利簽約新經紀人

2019-09-24 16:15

日職／張奕苦吞4連敗 懊悔太早被換下場

2019-09-24 20:28

NBA／快艇廣被看好 瑞佛斯：不為外界期待而戰

2019-09-24 12:25

MLB／沙巴西亞首度後援登板 中斷連560場先發

2019-09-25 09:32

觀護盃／不用咖啡因也會High 台銀洪金寶助隊退美

2019-09-24 19:24

NBA／放話留字母哥 公鹿隊挨罰156萬元

2019-09-25 10:35

南韓羽賽／王子維打頭陣 周天成壓軸出賽

2019-09-24 15:20

中職／20安13分打爆猿 悍將返年度勝率王

2019-09-25 00:18

亞冠盃／林志傑8分3助攻 富邦大勝曼谷高科技

2019-09-24 21:02

觀護盃／夢想家出師不利 楊敬敏：還在適應尺度

2019-09-24 16:28

日職／西武完成洋聯2連霸 陳冠宇投0.1局失1分

2019-09-24 21:15

中職／林益全打點破百 追平朱育賢並列龍頭

2019-09-24 23:11

武漢女網／不敵2座大賽冠軍 謝淑薇次輪出局

2019-09-24 12:58

觀護盃／初亮相就勝夢想家 九太洋將連線吸睛

2019-09-24 15:38

MLB／今日戰績表 延長15局藍鳥艾福特生涯首轟就是再見砲

2019-09-24 14:48

MLB／拉米瑞茲復出雙響7打點 張育成2打數掛蛋

2019-09-25 11:54

圖／／范國宸代打關鍵安 悍將13：7擊敗猿

2019-09-24 23:03

恰是傳奇11／永不離開棒球 火星人加入基層回饋

2019-09-25 07:00

女壘／8搶1奧運資格賽開打 中華首戰不敵澳洲

2019-09-24 15:58

亞洲盃女籃／4分不敵南韓 中華隊吞首敗

2019-09-24 19:48

梅花旗大學棒球錦標賽 最新比分與賽程表

2019-09-24 18:00

觀護盃／首位NCAA冠軍班底 瓊斯盼助台銀更進一步

2019-09-24 19:46

梅花旗／安打數僅嘉南藥大一半 高雄大學照樣逆轉勝

2019-09-24 18:41

觀護盃／楊敬敏初登場還在磨合 夢想家首戰落敗

2019-09-25 00:44

NBA／籃網宣布KD本季報銷 3巨頭合體再等一季

2019-09-25 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top