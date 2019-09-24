觀護盃／首位NCAA冠軍班底 瓊斯盼助台銀更進一步

2019-09-24 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



畢業於NCAA名校杜克大學的瓊斯（右）來台首戰表現亮眼。圖／觀護盃提供 分享 facebook 台銀今年觀護盃找來畢業於NCAA名校杜克大學的瓊斯（Matt Jones）進行測試，在首場比賽他就展現幫杜克奪冠的射手風範，單場投進四顆三分球拿下17分，且優異的團隊意識更不枉名校之風，而瓊斯也直言希望自己的加入能夠幫助台銀更進一步。

上賽季戰績墊底的台銀，今年季後在改由陳國維執掌兵符後，球隊也試圖打出全新氣象，不僅透過選秀會選入張家禾、劉人豪，還找來落選的張幃翔進行測試，在洋將選擇上教練團也達成共識，捨棄過往尋求單打能力優異的人選，改以團隊配合為首要考量，這也讓他們在這次觀護盃前找來畢業於杜克的瓊斯以及喬治亞理工學院的米歇爾（Charles Mitchell）進行測試，而兩人在首場比賽也展現絕佳團隊意識，讓台銀教練團與球員都感到新當滿意。

對於成為SBL史上首位來自杜克大學，並拿下過NCAA冠軍的洋將，過去兩年在發展聯盟也有不錯發揮的瓊斯，在談到選擇來台尋求發展時說：「其實我一直都想找到外面打球的機會，尤其是到我這個年紀時，很多球員都希望出去試試看，而我也想要尋求不同的挑戰。」

在加入台銀的首場比賽就獲得好評，瓊斯也強調希望能幫助台銀更進一步，「能到這邊打球我還蠻開心的，今天我們每個人都在為彼此尋找機會，大家打得相當無私，我想我們已經準備好了，我想要幫助球隊能往下一步前進。」

對於自己的名校與冠軍頭銜，瓊斯則表示相當以此為榮，「在杜克時我們就像是個大家庭，像是艾倫（Grayson Allen）、泰托姆（Jayson Tatum）和英格倫（Brandon Ingram）雖然大家有不同的發展，但我們都還是像家人一般。」