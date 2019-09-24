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NBA／受傷前處生涯顛峰 湯普森：沒受傷勇士會奪冠

2019-09-24 09:34聯合報 記者林宋以情╱即時報導

金州勇士射手湯普森（Klay Thompson）上季與多倫多暴龍隊總冠軍賽第六戰，遭逢左膝十字韌帶斷裂，湯普森近日接受訪問，再度回憶受傷當天情況，坦言若自己沒有受傷，依照直覺，勇士會拿下總冠軍。

湯普森是在總冠軍戰第六戰受傷，當時他準備上籃，被對手犯規後重心不穩摔落，勇士最終因杜蘭特（Kevin Durant）、與普森相繼缺陣，無緣三連霸。。並在6月底接受韌帶重建手術。

「如果我沒有受傷，我想我們會贏的。」湯普森接受《The Athletic》（運動員）訪問表示，他相信勇士可以奪冠，但競技運動很現實，如果已經不重要，而是你有沒有盡到責任，「在我心中，我的確認為我們可以贏球，但你永遠不知道了。這是最難接受的部分。」

湯普森在該系列戰前五戰場均26分，三分球命中率高達五成八，他自認這是他手感最火燙的一個系列賽，攻防兩端都繳出最佳表現。

「感覺上我正處於我NBA生涯巔峰，無論是出手的感覺，還是防守端，我就是史上最傑出的球員之一。」湯普森說，「那感覺就像，我已經進入沒人能阻止我的境界。」無奈的是，湯普森最終在第六戰傷退，目前仍在復健階段，球團預計他最快也要等到明年2月才能復出。

湯普森勇士Kevin Durant

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