NBA／雷納德只要喬治 瑞佛斯：早知雷霆拆雙槍

2019-09-23 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



快艇瑞佛斯表示其實早有耳聞雷霆「雙槍」要拆夥，才促成喬治與雷納德聯手轉隊。 路透 分享 facebook

洛杉磯快艇隊雙巨頭如何成形，近日透過權威記者爆料拼湊出真相。快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）近日受訪表示，其實早有耳聞雷霆「雙槍」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）拆夥，並透露雷納德（Kawhi Leonard）尋求搭檔時，非喬治不可，也間接證實兩人私下達成共識事實。

瑞佛斯回憶當時和快艇老闆鮑曼（Steve Ballmer）一同與雷納德會面，兩度總冠軍賽MVP就表明來意，表示自己很想為快艇拚戰，但若快艇隊不補強，自己是不會加盟。

當時快艇隊提供球員名單給雷納德挑選，雷納德指名喬治，且執意非喬治不可。瑞佛斯說，「我們讓他看其他名字，但他連聽都不聽，堅持要喬治。當時我們知道雷霆隊要讓『雙槍』拆夥，但其實並沒有十足把握。」

為了拚冠，快艇隊多個未來選秀籤交易喬治，快艇老闆鮑曼一度對此猶豫，但瑞佛斯說服鮑曼，「這並非六換一，而是六個換來喬治和雷納德，一個人換三個未來籤，這樣我覺得很合理。」

最終快艇隊順利讓喬治、雷納德組雙巨頭，不過隨後也爆出兩人早在自由市場開啟前，就「偷跑」達成同隊共識，雷霆雙槍解體，正是因為喬治確定出走要和雷納德搭檔，快艇隊恐怕連自己成為冤大頭都不自知。