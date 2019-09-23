親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
猿隊轉賣樂天
綜合
路跑

跨不過的語言高牆：司法如何對移工更「同理」？

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡總統論文讀後感 II

運動筆記關於跑步，我想說的是…【跑步強大自己，韌性而不任性】跑我自己的
健行筆記美哉平溪瀑布巡禮, 賞國寶花艷紅鹿子百合順道十分老街看放天燈【新北烏來區】美鹿山南峰、美鹿山、拔刀爾山
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

NBA／雷納德只要喬治 瑞佛斯：早知雷霆拆雙槍

2019-09-23 11:44聯合報 記者林宋以情╱即時報導

快艇瑞佛斯表示其實早有耳聞雷霆「雙槍」要拆夥，才促成喬治與雷納德聯手轉隊。 路透
快艇瑞佛斯表示其實早有耳聞雷霆「雙槍」要拆夥，才促成喬治與雷納德聯手轉隊。 路透
分享

洛杉磯快艇隊雙巨頭如何成形，近日透過權威記者爆料拼湊出真相。快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）近日受訪表示，其實早有耳聞雷霆「雙槍」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、喬治（Paul George）拆夥，並透露雷納德（Kawhi Leonard）尋求搭檔時，非喬治不可，也間接證實兩人私下達成共識事實。

瑞佛斯回憶當時和快艇老闆鮑曼（Steve Ballmer）一同與雷納德會面，兩度總冠軍賽MVP就表明來意，表示自己很想為快艇拚戰，但若快艇隊不補強，自己是不會加盟。

當時快艇隊提供球員名單給雷納德挑選，雷納德指名喬治，且執意非喬治不可。瑞佛斯說，「我們讓他看其他名字，但他連聽都不聽，堅持要喬治。當時我們知道雷霆隊要讓『雙槍』拆夥，但其實並沒有十足把握。」

為了拚冠，快艇隊多個未來選秀籤交易喬治，快艇老闆鮑曼一度對此猶豫，但瑞佛斯說服鮑曼，「這並非六換一，而是六個換來喬治和雷納德，一個人換三個未來籤，這樣我覺得很合理。」

最終快艇隊順利讓喬治、雷納德組雙巨頭，不過隨後也爆出兩人早在自由市場開啟前，就「偷跑」達成同隊共識，雷霆雙槍解體，正是因為喬治確定出走要和雷納德搭檔，快艇隊恐怕連自己成為冤大頭都不自知。

快艇喬治雷納德

相關新聞

NBA／湯普森無緣東奧？ 骨科權威：應休2年

2019-09-23 09:57

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

NBA／火箭進階數據團隊 稱衛少提升奪冠機率30%

2019-09-22 18:00

NBA／交易來羅素關鍵 勇士舊將居管理階層要角

2019-09-22 17:40

NBA／詹皇搭朗多效率差？ 主帥：新季會翻轉

2019-09-22 14:52

NBA／黃蜂預估總值持續上揚 喬丹釋股進帳驚人

2019-09-22 12:20

NBA／帕克今夏退役：當今是控衛黃金世代

2019-09-22 12:02

NBA／更明確定義走步 聯盟新增「收球步」解釋

2019-09-22 11:40

NBA／表演賽吉諾布里戴假髮 鄧肯現身影片調侃

2019-09-22 11:35

NBA／強森、巴克利齊發聲 看好西蒙斯大爆發

2019-09-22 11:22

NBA／百萬援助巴哈馬 湯普森：川普言論令我痛心

2019-09-22 10:08

NBA／球員私下招募 雷納德與喬治「偷跑」

2019-09-22 09:34

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34
看更多

熱門文章

大陸羽賽／小戴先盛後衰失冠 下周仍將重返球后

2019-09-22 15:31

NBA／詹皇搭朗多效率差？ 主帥：新季會翻轉

2019-09-22 14:52

NBA／交易來羅素關鍵 勇士舊將居管理階層要角

2019-09-22 17:40

NBA／湯普森無緣東奧？ 骨科權威：應休2年

2019-09-23 09:57

MLB／韋蘭德生涯第2次20勝 太空人美西3連霸

2019-09-23 06:54

NBA／火箭進階數據團隊 稱衛少提升奪冠機率30%

2019-09-22 18:00

中職／退休前談全猿主場 彭政閔：應援曲很洗腦

2019-09-22 16:16

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

MLB／拉米瑞茲緊急回歸救隊 張育成仍有望上場

2019-09-22 14:54

中職／猿隊連3打席全壘打 史上第8次罕見紀錄

2019-09-22 20:06

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

MLB／達比修止不住小熊6連敗 紅雀飛進季後賽

2019-09-23 07:40

MLB／柳賢振生涯首轟攜貝林格滿貫 道奇迎百勝

2019-09-23 09:24

大陸羽賽／小戴得后失冠：馬琳今天非常出色

2019-09-22 23:49

NBA／雷納德只要喬治 瑞佛斯：早知雷霆拆雙槍

2019-09-23 11:44

中職／潘彥廷與楊晉豪相撞 兩人都送醫治療

2019-09-22 14:01

中職／悍將1日2傷兵 戰績又跌落全年第一

2019-09-22 23:38

田徑／世錦賽前試身手 楊俊瀚秋季盃輕鬆破大會

2019-09-22 13:18

中職／黃恩賜敲安險勝悍將 獅隊傷到快沒人

2019-09-22 21:42

中職／猿隊史首次連3轟 洪總：有點意外

2019-09-22 23:40

中職／猿隊送彭政閔皮鞋 王溢正形容搞笑前輩

2019-09-22 17:38

MLB／12K救不了小熊 達比修怒砸置物櫃

2019-09-23 11:40

日職／巨人封王後首戰 陽岱鋼重返先發扛3棒

2019-09-22 16:37

中職／余德龍3打點都致命 猿隊逆轉勝兄弟

2019-09-22 20:33

中職／重訓賭對了 林益全24轟破個人紀錄

2019-09-22 17:43

中職／余德龍接力連3打席開轟 興奮到全身發抖

2019-09-22 21:15

日職／王柏融代打掛零 火腿確定無緣季後賽

2019-09-22 18:30

MLB／今日戰績表 小熊5連敗快沒季後賽打了

2019-09-22 14:47

拉沃盃／費納合拍破局 歐洲隊仍逆轉3連霸

2019-09-23 10:59

中職／悍將三轟全年續登頂 陳仕朋獵獅奪第11勝

2019-09-22 16:36

MLB／笑臉人大勝著眼美聯外卡 張育成代打無功

2019-09-23 10:21

亞錦賽／搶奧運門票 郭泰源2戰投17局最經典

2019-09-23 09:59

中職／陳仕朋11勝 有機會挑戰近6年土投新高

2019-09-22 18:25

田徑／曾子盛破全中運 800公尺最速國中男

2019-09-22 23:52

田徑／世錦賽拚達標 陳傑：當只有一次機會

2019-09-22 21:04

英超／衛冕軍曼城狂轟 18分鐘進5球破紀錄

2019-09-22 13:26

中職／陳晨威輕量訓練 渴望打桃猿最後一次季後賽

2019-09-22 18:57

恰是傳奇9／5座打擊王太神 彭政閔豎立恰恰障礙

2019-09-23 10:11

海碩男網／直落二退美國組合 胖鵬配完成二連霸

2019-09-22 17:41

中職／側腹拉傷像老先生 蔣智賢調整好歸隊開轟

2019-09-22 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top