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NBA／湯普森無緣東奧？ 骨科權威：應休2年

2019-09-23 09:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

有骨科權威建議，為了避免再度受傷，湯普森應該要休息兩年。 歐新社
有骨科權威建議，為了避免再度受傷，湯普森應該要休息兩年。 歐新社
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左膝十字韌帶撕裂的金州勇士射手湯普森（Klay Thompson），日前表示希望能代表美國隊出征2020年東京奧運，不過有骨科權威建議，為了避免再度受傷，湯普森應該要休息兩年，才能確保以最佳狀態重返球場。

湯普森6月總冠軍賽時左膝十字韌帶斷裂，球團估計最快也要等到明年2月才能復出，湯普森對於復建進度很有把握，計畫在奧運開打前歸隊，盼能與勇士隊友格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）一同披上美國戰袍。

不過擔任美國梅奧醫院（Mayo Clinic）顧問、骨科與運動生理學博士休伊特（Tim Hewett）表示，遭逢十字韌帶傷勢的運動員，應該休息兩年再復出，研究中指出，過去25年NBA十字韌帶受傷的67位球員，有6位、近百分之十的機會二度受傷，「提前12個月開始打球，受傷風險更大。」

「人們不願意聽真相，但事實上，提前復出只是讓自己處於二度受傷的高風險，況且第一年表現不可能回到過去。」休伊特表示，湯普森回歸後，身心都需要重新建設，找回信心並適應球場，

休伊特舉公牛隊拉文（Zach LaVine）為例， 拉文回歸首年場均16.7分，第二年才回復場均23.7分、4成67命中率水準。湯普森今夏與勇士簽下5年1億9000萬合約，湯普森的健康勢必是球團一大考量。

湯普森勇士柯瑞

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