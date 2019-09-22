NBA／詹皇搭朗多效率差？ 主帥：新季會翻轉

2019-09-22 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



數據顯示朗多(左)上季與「小皇帝」詹姆斯(右)搭配效率不佳，湖人新教頭佛蓋爾表示新球季情況將會有所翻轉。 歐新社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊今夏簽回控衛朗多（Rajon Rondo），上季他與「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的化學效應不如預期，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）對此組合深具信心，透過休季期間的構通，佛蓋爾拍胸脯，新球季情況將會有所翻轉。

詹姆斯新球季如願與戴維斯（Anthony Davis）合體，並與朗多再續前緣，不過朗多與詹姆斯兩人同時上場效率值，卻不如詹姆斯與後衛卡盧索（Alex Caruso）組合。佛蓋爾坦言，朗多、詹姆斯組合沒有擦起火花，他也感到有些意外，畢竟兩人都是位置上的佼佼者。

「但如果你看看周遭聯盟，以及去年湖人隊去年欠缺外線投射，不難了解為何兩人合體沒收到成效。」佛蓋爾表示，這對組合一定有合作方程式，這段期間也不斷討論，今年這情況會有所翻轉。」

就佛蓋爾觀察，詹姆斯喜歡和如卡盧索類型，場上能勝任很多事情的後衛合作，無論有球或無球，佛蓋爾說，「很多時候數字會說話，但很多時候不能只看數字。」

針對詹姆斯新球季將打控球，佛蓋爾指出，詹姆斯絕對會偏向進攻型後衛，「這已經不是新鮮事了，若新球季我們或許會將他擺在控球，或者純控衛都有可能。」