NBA／帕克今夏退役：當今是控衛黃金世代

2019-09-22 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



帕克認為，現在才是當今籃壇控衛盛世，並以控衛的黃金世代做比喻。 歐新社 分享 facebook

「法國小跑車」帕克（Tony Parker）今夏宣布退役，見過傳奇球星奈許（Steve Nash）、基德（Jason Kidd）等頂尖控衛的身手，帕克認為，現在才是當今籃壇控衛盛世，並以控衛的黃金世代做比喻。

2007年總決賽最有價值球員（MVP），六度獲選明星賽，前馬刺隊控衛帕克近日接受訪問，被問到若年輕的帕克與當今控衛較勁，表現會如何，帕克笑說當然會打得很好，自己的打法也不會有所改變，同樣會維持積極進攻、快速球風，他也談到目前籃壇百家爭鳴情況。

帕克說，「現在籃壇局勢大好，你擁有非常傑出的球員，我認為現在是控衛的黃金世代，聯盟擁有許多頂尖的控球後衛。」

當今控衛信手捻來就有勇士柯瑞（Stephen Curry ）、哈登（ James Harden）、里拉德（Damian Lillard ）、厄文（ Kyrie Irving），甚至華克（Kemba Walker）、羅瑞（ Kyle Lowry）都是一等一後場指揮官。

卸下戰袍的帕克表示，沒有起心動念復出，表示會以觀眾身分享受其中，特別是即將到來的新球季，新隊伍、新陣容令他相當期待，「相信這是令人十分興奮的球季。」