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NBA／百萬援助巴哈馬 湯普森：川普言論令我痛心

2019-09-22 10:08聯合報 記者林宋以情╱即時報導

金州勇士湯普森與其家族成員，預計將捐款100萬美元援助巴哈馬重建，同時再度痛批美...
金州勇士湯普森與其家族成員，預計將捐款100萬美元援助巴哈馬重建，同時再度痛批美國總統川普。 歐新社
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颶風多利安8月底重創巴哈馬（Bahamas）群島，金州勇士湯普森Klay Thompson）與其家族成員，預計將捐款100萬美元援助巴哈馬重建，湯普森也再度痛批美國總統川普（Donald Trump）將巴哈馬人民視為罪犯言論，令他相當痛心。

颶風多利安造成巴哈馬至少52人罹難，超過千人下落不明，當地損失高達70億美元。巴哈馬也是湯普森父親的故鄉，老湯普森（Mychal Thompson）表示，家族總計將捐助至少百萬美元，助巴哈馬重建，湯普森家族的基金會也同時啟動，為巴哈馬地區募款。

由於父親緣故，湯普森對巴哈馬也有特別情感，因此對於川普日前要求當局詳細檢查入關災民的移民文件，杜絕幫派、毒販入侵等相關言論，不敢苟同。繼上周在Instagram罕見痛斥川普政府，湯普森近日接受訪問再度痛批。

「他對巴哈馬人民使用的言語並不恰當，難道他們是幫派分子還是罪犯嗎？」湯普森表示，他長期與巴哈馬人生活，或許首都拿騷（Nassau）的確有罪犯，但世界各地都有罪犯。

此刻巴哈馬遭遇危難時，人民流離失所、失去親人，川普卻缺乏同情心，反倒以偏概全，湯普森說：「這是非常病態的言論，令我憤怒。」湯普森以「心痛」，表達他的感受，「希望我能夠喚醒大家的重視，幫助該地付款，這是我現在能做的。」

湯普森勇士Klay Thompson

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