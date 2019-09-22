NBA／球員私下招募 雷納德與喬治「偷跑」

2019-09-22 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



NBA權威記者沃納羅斯基爆料，雷納德（右）與喬治（左）早在球團知情前，就已經私下達成共識「偷跑」。 美聯社 分享 facebook

NBA理事會昨日通過決議，針對聯盟近來違規招募頻傳，未來將予以剝奪選秀權、判定合約無效等重懲。NBA權威記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）就爆料，雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）早在球團知情前，就已經私下達成共識。

先前快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）透露，與雷納德會面當時，營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）還提出一份名單給雷納德參考，雷納德當時指著喬治名字，才促成兩人合體，但沃納羅斯基在他個人播客（Podcast）表示，事實不然。

「早在雷納德告知球團，希望與名單上的喬治搭檔前，兩人就早有共識。」沃納羅斯基說，喬治的經紀人在自由市場開啟前，就前往奧克拉荷馬，告知球團喬治被交易到快艇，想和雷納德聯手，實際上這是不被允許的，一切都得等到6月30日晚間六點才能啟動，但球員、經紀人「偷跑」卻見怪不怪。

沃納羅斯基指出，對小市場球團而言，球員間招募是不能忽視的議題，「包括近日有總管表示，球團通常是最後一個知道消息，這些明星球員通常私下招募，向球隊下指令，說『我想要這個人』。」也因此籃網隊總管日前才會自爆，自己對杜蘭特（Kevin Durant）加盟籃網毫不知情。

儘管聯盟頒布新令，但僅能限制球團和經紀人，對於球員私下招募卻是防不慎防，執行上困難重重，畢竟聯盟不可能限制球員私下晚餐、會面，如何遏止球員私下招募歪風，恐怕是聯盟最大難題。