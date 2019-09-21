NBA／贏兩冠還不開心 魔術強森：杜蘭特能在哪快樂？

2019-09-21 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



杜蘭特。 美聯社 分享 facebook 在金州勇士挑戰三連霸失敗收場後，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今年夏天轉戰布魯克林籃網，並一度表示雖然已被勇士球員接受，卻發現自己無法適應其中，而今天湖人傳奇後衛魔術強森（Magic Johnson）在錄製節目時表示，如果杜蘭特在勇士都不快樂，到哪裡能夠開心呢？

杜蘭特今年總冠軍賽帶傷上陣希望幫助勇士完成三連霸，但最終不僅失敗收場，自己還引發更嚴重的傷勢問題，季後他也透過先簽後換方式轉披籃網戰袍，新賽季將與另一名在前東家鬱鬱不得志的厄文（Kyrie Irving）合作。

在日前接受美國媒體訪問時，杜蘭特表示，雖然加入勇士三年來感受到自己已經被接受，但卻也讓他了解自己並不是那麼適合這個團隊，「我感覺到與其他人不同，但我不認為它是一件壞事。」

今天魔術強森在錄製節目時，也談到了杜蘭特的處境，他說：「我希望杜蘭特能找到快樂，不過他如果不能在勇士找到快樂，你還能在哪裡找到快樂呢？」

強森隨後表示，他必須要給柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）讚揚，因為他們是在杜蘭特到來後犧牲最多的球員，「如果你連拿到兩座冠軍和兩座總冠軍賽MVP都還不快樂，到哪會快樂呢？」

而強森的說法顯然也傳到了杜蘭特耳中，美國媒體今天早上就擷取到他在個人社群網站上回覆，「糟糕的理解，狗屁不通的說法」，不過這則貼文隨後遭到刪除。