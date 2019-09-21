NBA／禁止違規招募 罰款上看3.1億、調查高層通聯

2019-09-21 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



NBA裁席佛要嚴打球隊私下招募。 美聯社 分享 facebook 為了避免球團不正當的干預、違規規避薪資上限以及招募球員，NBA理事會在今天通過決議，未來如有球隊在隨機抽查中被發現有違規事項，將最高被處以剝奪選秀權、判定合約無效等懲處，希望導正聯盟歪風。

根據「ESPN」報導，在紐約舉行的NBA理事會近來針對聯盟違規招募的狀況進行規則的討論，除了嚴格懲處與罰款金額提高到1000萬美元（約台幣3.1億）外，更決定每年隨機抽取五支球隊，審查該隊高層與球員經紀人之間的通訊內容，未來各球隊高層將被要求保留近一年的通訊記錄，在被抽查時上繳聯盟審查。

聯盟主席席佛（Adam Silver）表示，理事會中確實針對一些問題進行非常健康的討論，「這些規定獲得一致認同與通過，我認為在這個會議中的每個人，雖然都有自己的見解，但我們必須確保在聯盟中建立合乎規則的文化，並且讓球隊知道我們希望他們在公平的環境中競爭，換言之，只要他們遵循規定，就不會處在不利的位置上。」

之所以會有如此規則上的變動，就在於聯盟近年來各隊間的軍備競賽愈來愈激烈，而為了解決薪資上限的問題，各球團與經紀人更是不斷鑽漏洞，包括今年夏天快艇在簽下雷納德（Kawhi Leonard）後又交易來喬治（Paul George），就被認為是事先私下達成共識，這樣的狀況導致自由市場在開市不到24小時就有高達10億美元的合約簽訂，引發部分球團的不滿。

另外，理事會中也敲定，未來各場比賽兩支球隊必須在開賽前30分鐘公布先發陣容，而不是過去的開賽前10分鐘，雖然聯盟的說法是增加比賽透明度，但也有媒體認為是因為運彩的盛行，將有助於愛好者的下注。