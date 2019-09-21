NBA／跟隨柯瑞、格林腳步 勇士湯普森盼前進東奧

2019-09-21 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湯普森。 路透 分享 facebook 在金州勇士隊友格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）陸續表態參加東京奧運美國男籃後，目前仍在養傷的射手湯普森（Klay Thompson），今天也宣布跟進，過去曾拿下過奧運與世界盃金牌的他表示，不想再看到美國隊在國際賽事上輸球。

湯普森是上季總冠軍賽發生左膝前十字韌帶撕裂傷勢，但近來恢復狀況良好，預計在明年二月前就能復出，這也代表著在奧運開打前他，還有至少六個月時間尋找比賽感覺，這也讓他在今天受訪時強調，希望能跟隊友一起披上美國隊戰袍。

「我很想要為美國隊效力，這是在我的計畫之中，我希望代表美國出征奧運會。」過去曾代表美國隊贏得2016年里約奧運金牌與2014年世界盃金牌的湯普森說：「看到他們（美國隊）輸球真的是很痛苦的事情，因為那些球員他們犧牲了自己的夏天。不過，失敗不會一直纏繞著他們，世界將會變得更美好。」

不過湯普森與柯瑞都表示，保持健康會是他們加入奧運行列的最大前提，談到有機會再與柯瑞聯手征戰國際賽，湯普森也說：「我認為這會是很美妙且不可思議的感覺，因為過去我們一同出征世界盃時，幾乎沒有一起待在場上過。」

湯普森在2016年里約奧運上繳出平均9.9分2.5籃板1.6助攻的數據，2014年的世界盃他則是在大多時間都擔任替補，而柯瑞則是球隊先發，當時湯普森每場比賽能從板凳上挹注12.7分，是美國隊最重要的外線砲手。