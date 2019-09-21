親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊轉賣樂天
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

要官員下台！韓國反對黨「剃頭抗議」竟源自孔子？

命理師用撲克牌算蔡英文運勢！分析2020韓蔡對決最終結局

運動筆記【賽事】2019 礁溪溫泉馬 賽道景點攻略十字韌帶手術後復健，不只肌力和活動度
健行筆記0725-0730 能高安東軍 草原、湖泊、水鹿 最美彰化/八卦山天空步道
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (上)

NBA／跟隨柯瑞、格林腳步 勇士湯普森盼前進東奧

2019-09-21 09:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

湯普森。 路透
湯普森。 路透
分享
在金州勇士隊友格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）陸續表態參加東京奧運美國男籃後，目前仍在養傷的射手湯普森（Klay Thompson），今天也宣布跟進，過去曾拿下過奧運與世界盃金牌的他表示，不想再看到美國隊在國際賽事上輸球。

湯普森是上季總冠軍賽發生左膝前十字韌帶撕裂傷勢，但近來恢復狀況良好，預計在明年二月前就能復出，這也代表著在奧運開打前他，還有至少六個月時間尋找比賽感覺，這也讓他在今天受訪時強調，希望能跟隊友一起披上美國隊戰袍。

「我很想要為美國隊效力，這是在我的計畫之中，我希望代表美國出征奧運會。」過去曾代表美國隊贏得2016年里約奧運金牌與2014年世界盃金牌的湯普森說：「看到他們（美國隊）輸球真的是很痛苦的事情，因為那些球員他們犧牲了自己的夏天。不過，失敗不會一直纏繞著他們，世界將會變得更美好。」

不過湯普森與柯瑞都表示，保持健康會是他們加入奧運行列的最大前提，談到有機會再與柯瑞聯手征戰國際賽，湯普森也說：「我認為這會是很美妙且不可思議的感覺，因為過去我們一同出征世界盃時，幾乎沒有一起待在場上過。」

湯普森在2016年里約奧運上繳出平均9.9分2.5籃板1.6助攻的數據，2014年的世界盃他則是在大多時間都擔任替補，而柯瑞則是球隊先發，當時湯普森每場比賽能從板凳上挹注12.7分，是美國隊最重要的外線砲手。

湯普森柯瑞里約奧運

相關新聞

NBA／與哈沃德爭先發 麥基：盼一起轟炸籃框

2019-09-21 09:05

NBA／防違規招募 擬每年抽5隊調查與經紀人通訊紀錄

2019-09-20 18:43

NBA／禁止違規招募 罰款上看3.1億、調查高層通聯

2019-09-21 10:12

NBA／羅德曼新紀錄片推出 感念湯瑪斯昔日提攜之恩

2019-09-20 17:26

NBA／法小將世界盃表現驚豔 戈貝爾、佛尼爾出面掛保證

2019-09-20 17:25

NBA／柯瑞熱愛爆米花 勇士新主場特製逗趣壁畫

2019-09-20 17:22

NBA／羅德曼爆猛料 瑪丹娜曾出6億要我讓她懷孕

2019-09-20 16:58

NBA／盼唐斯師法約柯奇 訓練師：他可以成為7呎後衛

2019-09-20 13:45

NBA／大力駁斥巴特勒毒瘤說 瑞迪克：樂意再跟他搭檔

2019-09-20 13:15

NBA／威廉森起跳摸高紀錄不保 杜克大一後衛超越前輩

2019-09-20 13:11

NBA／讓諾維茨基入股獨行俠 庫班：絕對有有這打算

2019-09-20 12:45

NBA／快艇營造團隊氣氛 打漆彈、搭船釣魚樣樣來

2019-09-20 12:28

NBA／季後賽與世界盃碰壁 安戴托昆波坦承得練三分

2019-09-20 12:23

NBA／柯瑞挑戰第3座MVP 皮本：沒理由他不該被看好

2019-09-20 12:00

NBA／不在乎福克斯恐遭冷凍 父親：美國隊可不付薪水

2019-09-20 11:25

NBA／杜蘭特球衣定裝照曝光 籃網下周將展開訓練營

2019-09-20 11:03

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

2019-08-23 07:00

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34
看更多

熱門文章

中職／樂天提出商標申請 新隊名呼之欲出

2019-09-20 12:41

NBA／威廉森起跳摸高紀錄不保 杜克大一後衛超越前輩

2019-09-20 13:11

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

中職／桃猿新隊名 日媒證實：桃園樂天金鷲

2019-09-21 07:03

大陸羽賽／小指掛彩不敵安東森 周天成無緣4強

2019-09-20 14:05

MLB／馬林魚本季最大驚奇 馬丁利保住飯碗了

2019-09-20 11:22

NBA／季後賽與世界盃碰壁 安戴托昆波坦承得練三分

2019-09-20 12:23

NBA／羅德曼新紀錄片推出 感念湯瑪斯昔日提攜之恩

2019-09-20 17:26

NBA／快艇營造團隊氣氛 打漆彈、搭船釣魚樣樣來

2019-09-20 12:28

NBA／讓諾維茨基入股獨行俠 庫班：絕對有有這打算

2019-09-20 12:45

NBA／大力駁斥巴特勒毒瘤說 瑞迪克：樂意再跟他搭檔

2019-09-20 13:15

中職／林靖凱客串投手 意外寫下另類紀錄

2019-09-20 19:09

NBA／盼唐斯師法約柯奇 訓練師：他可以成為7呎後衛

2019-09-20 13:45

NBA／法小將世界盃表現驚豔 戈貝爾、佛尼爾出面掛保證

2019-09-20 17:25

日職／宋家豪連14場出賽無失分 西武封王魔術數字再降

2019-09-20 20:33

大陸羽賽／小戴今4強戰對決陳雨菲 贏家登球后

2019-09-20 23:59

中職／林安可本季提前關機 保留明年爭取新人王資格

2019-09-20 16:25

NBA／柯瑞熱愛爆米花 勇士新主場特製逗趣壁畫

2019-09-20 17:22

中職／贏球模式只有一套 統一獅要力求改變

2019-09-20 17:53

NBA／羅德曼爆猛料 瑪丹娜曾出6億要我讓她懷孕

2019-09-20 16:58

SBL／原璞園大將簡浩轉戰裕隆 落腳第四支球隊

2019-09-20 16:20

MLB／張育成每天下苦功 練出身體超軟Q柔軟度

2019-09-20 11:33

MLB／印地安人連贏老虎17場 張育成先發未敲安

2019-09-20 11:02

MLB／洋基美東封王 放眼世界大賽 教頭：我們無法阻擋

2019-09-20 23:58

桌球亞錦賽／天才少年、少女擋道 陳建安、鄭怡靜單打止步

2019-09-20 18:21

桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55

中職／培養林安可成二刀流 獅隊向火腿隊取經

2019-09-20 18:53

NBA／與哈沃德爭先發 麥基：盼一起轟炸籃框

2019-09-21 09:05

MLB／赫曼今年不再出賽 洋基季後賽輪值陷麻煩

2019-09-21 08:11

MLB／今日戰績表 洋基吞天使奪百勝取得季後賽門票

2019-09-20 11:55

MLB／瑞佐神速復出還開轟 小熊仍輸紅雀吞3連敗

2019-09-20 15:27

中職／林安可本季停機 明年「二刀流」搶新人王

2019-09-20 23:37

羽球／全民會長盃近2千人參賽 青少年好手國際交流提升水平

2019-09-20 15:44

MLB／百敗球季後續約馬丁利 基特：他是正確的人

2019-09-21 07:56

中職／新莊、桃園都因雨延賽

2019-09-20 17:36

橄欖球世界盃日本開打 櫻之勇士要為全職業化奠基

2019-09-20 11:12

延長到2021年！新航宣布繼續冠名贊助F1新加坡大獎賽

2019-09-20 11:00

桌球亞錦賽／僅團體賽2銅 台將單雙打皆落馬

2019-09-21 00:05

NBA／防違規招募 擬每年抽5隊調查與經紀人通訊紀錄

2019-09-20 18:43

恰是傳奇7／生涯又長又穩 「恰式打法」是關鍵

2019-09-21 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top