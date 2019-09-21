NBA／與哈沃德爭先發 麥基：盼一起轟炸籃框

2019-09-21 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



麥基。 美聯社 分享 facebook 儘管洛杉磯湖人在今年休季期間補進誓言重新出發的「魔獸」哈沃德（Dwight Howard），讓球隊禁區戰力變得更加完整，但上賽季擔任先發中鋒的麥基（JaVale McGee）在今夏與球隊完成兩年續約後強調，將會繼續爭取先發中鋒的位置，並希望與哈沃德有良好的合作關係。

上賽季未挺進季後賽挫敗收場後，湖人季後以詹姆斯（LeBron James）為核心繼續進行補強，其中與鵜鶘交易來戴維斯（Anthony Davis），並在卡珍斯（DeMarcus Cousins）受傷後簽下哈沃德被認為是填實了禁區戰力。

不過下賽季誰將與戴維斯搭擋擔任球隊先發中鋒，麥基也展現了當仁不讓的企圖心，「我已經思考過關於自己新賽季在球隊中的角色，我的意思是，我上賽季就是球隊的先發中鋒，所以新球季我也不會有低於這樣的期望，不過這並不是取決於我，而是教練，但我一定會向他展現自己擁有足夠先發的能力。」

麥基上季代表湖人出賽75場、先發62場，平均12分7.6籃板2阻攻的表現算是中規中矩，不過今年季後加盟的「昔日第一中鋒」哈沃德也多次喊話將重新出發，並被拍下身材精實的練球照片，似乎已下定決心找回昔日榮光。

對於兩人新賽季將聯手捍衛湖人禁區，麥基說：「我感覺他的身體狀況相當不錯，且我們一直都有著相近的球風，可以輪番衝擊對手，這對於對手來說肯定不是一件好事。我們可以一起保護籃框又能貫穿全場轟炸籃框，這讓我感到相當興奮。」