柯瑞(中)熱愛爆米花。 美聯社

勇士球星柯瑞(Stephen Curry)喜愛爆米花廣為人知,還針對29隊賣的爆米花做評比。如今柯瑞「爆米花痴」的形象,被勇士以壁畫的方式呈現在新球場大通中心(Chase Center)。

柯瑞過去在自己的Youtube頻道拍攝系列影片中提到:「NBA總共有29座球場,我會根據新鮮程度、鹹度、奶油味還有酥脆程度這4個因素,對他們賣的爆米花作評比排名。」他還說心目中的前3名是籃網、熱火和獨行俠。

如今柯瑞跟他熱愛的爆米花被做成壁畫,張貼在大通中心外牆,壁畫裡的柯瑞則是喜孜孜被置身在爆米花海當中。

Steph and his popcorn well displayed at new @ChaseCenter. pic.twitter.com/W7NE2K9O9W