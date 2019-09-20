從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

日本本土生產，196公分(世界杯官方版本198公分)後衛馬場雄大即將前往NBA加盟達拉斯獨行俠，馬場雄大與獨行俠簽下一分「Exhibit 10」合約。

所謂「Exhibit 10」合約指的是一年底薪帶著Exhibit 10條款，除了條款本身的獎金之外，不能再有任何獎金的合約。塞爾蒂克在2019年新人選秀會後，也是用「Exhibit 10」條款簽下落選新人230公分巨人中鋒佛爾(Tacko Fall)。

馬場雄大加入NBA情況跟日本旅日打大學籃球，身高同為203公分前鋒八村壘、渡邊雄太不同。八村壘和渡邊雄太除了身高、天賦都優於馬場雄大，兩人也都經過美國第一級大學歷練和養成，馬場雄大是日本籃球本土製造。

馬場雄大(右二)是出身於筑波大學，日本純本土國家後衛，在世界盃籃球賽對美國之戰攻下18分，受到獨行俠球團的青睞，實在是非常不簡單。 美聯社 分享 facebook

馬場雄大能得到獨行俠青睞，歸因他在今年NBA夏季聯盟和2019籃球世界杯都有不俗表現，在世界級籃球舞台馬場雄大展現幾個亞洲球員少見能力和技術：

1、基本功：所謂基本功包括帶球、持球能力，身體力量和對抗性，馬場雄大可以打得分後衛兼小前鋒，他在夏季聯盟、世界杯舞台上擁有的突破、對位、身體對抗性和攻防技巧，都證明他能勝任NBA對抗和世界級比賽。

在某些對位和攻防上，馬場雄大的表現甚至不會輸給渡邊雄太和八村壘。世界杯競技水平和NBA舞台，如果沒有水準以上的持球、控球能力，超強身體素質和對位防攻能力，幾乎不可能在NBA存活和競爭。

馬場雄大有非常紮實的籃球基本工，在世界盃舞台上展現高超的攻防技巧，以及過人的身體素質。 歐新社 分享 facebook

2、突破能力：亞洲球員除了普遍身體對抗性不足，持球控球能力不佳之外，更重要的「突破能力」，馬場雄大代表日本在世界杯舞台上，他是全隊突破、挑戰禁區和一對一攻防上，僅次於渡邊雄太、八村壘的球員。很多時候他打得甚至比八村壘和渡邊雄太更讓人印象深刻。

3、3D球員：身高196公分馬場雄大可以打得分後衛，但他的力量和身體素質、攻防對位，即使扛扛小前鋒( NBA平均規格在200公分上下)都能勝任。馬場雄大在NBA可以對位控球、得分後衛和小前鋒三個位置，他是很稱職3D球員。不管在國際籃球、NBA舞台上，196公分3D型球員非常吃香。

馬場雄大(左)屬於在NBA非常吃香的3D型球員，而且可以打3個位置，非常適合獨行俠目前的需求。 歐新社 分享 facebook

中國大陸兵敗世界杯，總教練李楠請辭，大陸籃協會長姚明承擔所有敗戰責任，檢討聲四起。大陸長人如林，球員不缺天賦和世界級身高，但球員總體表現就是不理想，姚明退休後這些年也沒有能打進NBA的人才。

日本今年已經有三名球員進入NBA，日本籃球天賦、實力、排名、國際賽戰績都不如大陸，但日本籃球卻能跟NBA更多接軌，這樣的對照令大陸籃球不得不檢討：中國籃球究竟怎麼了？

大陸球員不缺身高和運動能力，但大陸球員持球、控球能力普遍不佳，加上身體力量和對抗性不足，在世界杯和NBA舞台持球、控球能力不好，自然影響投籃和場上發揮，身體力量、對抗性不夠更會影響投籃穩定性和攻防質量。

大陸男籃在世界杯，控球、持球能力最好的先發主控郭艾倫，五場比賽也只打好兩場，大多數比賽他的投籃、表現、節奏都不盡如人意，狀況起伏甚大，儘管號稱亞洲籃球最佳控球後衛，事實上他的表現、發揮都不如馬場雄大。馬場雄大代表日本在世界杯出賽，他甚至有很多時間都要代打控球，是一名全能後場，可以打鋒衛搖擺人，非常多功能。

中國隊主力控衛郭艾倫(右)在世界盃籃球賽表現遠不如馬場雄大，真的是亞洲籃球最佳控球後衛？讓人存疑。 歐新社 分享 facebook

大陸籃球需要從球員基本功，尤其是持球、控球、力量和一對一攻防要求做起，持球和控球能力是亞洲球員站上世界籃球舞台最重要武器基礎。另外就是球商和執教能力，大陸現在本土教練都很貧乏，也都無力扛下重任，改善國家隊競爭力，幫助球員提升競爭檔次。

馬場雄大是日本籃球展現出來最大優勢和產品，卻也凸顯中國籃球最大罩門。台灣籃球想要站上世界舞台，日本、中國都是一面好鏡子。