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NBA／入主籃網 蔡崇信如何打好手中一堆好牌？

2019-09-19 16:54世界日報 彭廣揚

蔡崇信。 美聯社
蔡崇信。 美聯社
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成就事業，但憑功夫紮實，成功事項，且看拿捏精準。

NBA已經正式通過現年55歲的蔡崇信（Joseph Tsai）成為布魯克林籃網隊東主，他從此完全擁有針對NBA的投資、擁有、營運、策略、人事、財務話語權。

已經辭世的美國華商王嘉廉（Charles B. Wang）曾經是NHL職業冰球長島人隊東主，他生前有志在長島地區投資經營一處場館和一支職業籃球隊，但是遺憾終生未能如願。

蔡崇信接手球隊後，籃網原執行長約馬克（Brett Yormark）同時離任。現年52歲，約馬克曾經在職業賽車聯盟NASCAR工作過，他在籃網隊任職期間，是把主場從新澤西搬遷到布魯克林的推手之一；他在籃網隊擔任14年行政主管期間，也是主導球隊開發新市場和新通路的舵手，他和團隊曾經配合聘用易建聯和林書豪、主辦「中華之夜」，並於2010年10月13日和16日和休士頓火箭隊在中國北京和廣州交戰。

今年10月10日和12日，籃網隊將再度參加「中國賽」，與洛杉磯湖人隊對陣。

蔡崇信在台灣台北市出生，父親是美國耶魯大學法學院校友，也是「常在法律事務所」的創辦人。他是私立復興中、小學的校友，青少年移民美國之後，在重視體育、位於新澤西州普林斯頓附近的勞倫斯維爾中學就讀，畢業後進入耶魯大學本科和法學院就讀，曾經擔任執業律師。

籃網隊目前陣中擁有後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）、厄文（Kyrie Irving）、哈里斯（Joe Harris）、以及前鋒杜蘭特（Kevin Durant），在總教練亞特金森（Kenny Atkinson）督軍之下，球隊能不能在本季維持上季的42勝40敗的戰績、或者比美2001-2002球季52勝30敗的戰績？這是主要懸念。

此外，原來在紐約尼克隊效力，現年35歲，、從2018年11月8日之後就沒上過場的安東尼（Carmelo Anthony），到底還有沒有可能投效？剛剛到位的「蔡老闆」，是有可能藉這事捎信給球迷，自己不僅會抓住機會親自督陣，而且會逐漸讓更多人明白，他為什麼選擇這個「紐約」市場？以及將如何擦亮「布魯克林」以便和另外一種「紐約經驗」畫上等號。

驀然回首，崇信已經走過學生運動員的回憶，如今責任的是有效管理和務實指導職業運動組織；他悠然上手，因為他深知個人和團隊成長、成就、成功，其實盡在不言中！

蔡崇信NBAJoe Harris

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