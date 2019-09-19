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NBA／美參議員提議大學運動員分紅 詹姆斯表贊同

2019-09-19 11:03聯合報 記者劉肇育╱即時報導

美國參議員帕克（Kevin Parker）近日提案希望讓紐約成為第一個大學支付運...
美國參議員帕克（Kevin Parker）近日提案希望讓紐約成為第一個大學支付運動員費用或分紅的州，湖人詹姆斯轉發推特表示贊同。 路透社
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美國參議員帕克（Kevin Parker）近日提案希望讓紐約成為第一個大學支付運動員費用或分紅的州，挑戰學生運動與利益分割的萬年不變法則，這樣的提案獲得洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）的支持，並引用馬丁路德的名言，強調人類的進步總是需要犧牲、痛苦和爭鬥。

儘管商業色彩已相當濃厚，但美國大學體壇仍是嚴格規範學生運動員與金錢的關係，不過在帕克提出的法案中提到，大學運動員應該擁有將名字、圖像和肖像權出售給大學的權利，甚至認為大學體育部門應該將每年收入的15%分紅給學生運動員。

「這是跟公平性有關的問題。」帕克在談到自己的提案時說：「因為這些年輕人正在為這些大學增強他們的技能、才能和勞動力，我們現在正在為這些學生運動員提供一些真正的支持。」

事實上，大學運動員是否該拿取除了獎學金以外的獎金或是報酬，在美國體壇已經是討論多時的話題，不過大多都基於業餘學生運動應該與盈利切割的道德界線而未有近一步的做法，直到帕克提出新法案才首度挑戰這樣的模式。

帕克的提案也獲得了NBA球星詹姆斯的贊同，儘管身為高中跳級生，但詹姆斯在進入聯盟後就相當關心大學運動員的權益問題，並多次針對NCAA的政策提出個人看法。

詹姆斯也在個人社群網站上轉發了帕克的提案新聞，並引用馬丁路德的名言，向所有努力訓練的運動員表示敬意，「人類的進步不是自然發生的，也不是不可避免的，任何邁向正義的步伐都是需要犧牲、痛苦與鬥爭的，這些都來自堅定不懈的努力與熱情。」

帕克詹姆斯馬丁

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