NBA／返鄉設癌症病房 魯比歐：比拿MVP更自豪

2019-09-19 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



魯比歐在巴塞隆納德克斯大學附設醫院中成立了癌症病房，他表示，這是更勝於世界盃的成就。 美聯社 分享 facebook

從昔日的歐洲籃球金童到上周拿下世界盃MVP，西班牙後衛魯比歐（Ricky Rubio）雖然在剛落幕的中國大陸世界盃中，為國際賽生涯寫下個人新里程碑，不過今天他在巴塞隆納德克斯大學附設醫院中成立了癌症病房，他表示，這是更勝於世界盃的成就。

魯比歐在日前拿下世界盃MVP後，一段向在三年前因肺癌病逝的母親致敬言論感動人心，而他不僅是用言詞表達對於母親的懷念，今天他更透過實際行動希望幫助更多的癌症病患和其家屬。

魯比歐在今天以個人基金會名義，於故鄉巴塞羅納隆納的大學附設醫院中成立癌症病房，並且以現任巴塞隆納俱樂部前鋒克萊佛（Victor Claver）的父親哈維爾．克萊佛（Javier Claver）的名字為病房命名，克萊佛的父親同樣在2011年時死於癌症。

「我認為她看到我為這樣的病房揭幕會感到更自豪，而不是贏得世界盃。」魯比歐在談到成立癌症病房的理念時表示，母親在美國接受治療時，自己花了不少時間在病房中陪伴她，而這次癌症病房的設立就是希望帶給病患與家屬更多家的感覺，「這個房間也將被稱為城市綠洲，希望它能讓病人更加放鬆、幸福。」

曾效力過拓荒者的克萊佛也說：「我們都有過相同的經歷，現在我們互相支持，且不僅是在球場上。魯比歐現在已經是世界盃MVP，但他更早就是在推廣這些事情上的MVP，我和我的家人都很感謝他以父親的名字為病房命名。」