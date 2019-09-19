NBA／理事會拍板定案 台灣人蔡崇信入主籃網

2019-09-19 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



理事會拍板定案，蔡崇信正式入主籃網隊，成為NBA首位台灣老闆。 聯合報系資料照 分享 facebook

NBA理事會在今天正式通過布魯克林籃網易主案，代表阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信成為首位來自台灣的NBA球隊老闆，聯盟主席席佛（Adam Silver）除了透過聲明表示對他的歡迎，也強調蔡崇信在網路、媒體和電子商務的成就，將會有助於聯盟在全球市場的發展。

蔡崇信在今年完成籃網剩餘51%股權以及主場巴克萊中心的收購案，買下球隊與球場的總花費高達35億美元（約台幣1094億元），創下美國職業運動有史以來最高金額的收購紀錄。

而在今天NBA理事會拍板通過後，蔡崇信也正式從俄羅斯富豪普羅霍洛夫（Mikhail Prokhorov）手中接掌經營權，NBA主席席佛透過聲明稿表達對蔡崇信的歡迎，「喬（蔡崇信）除了是一名充滿激情的籃球愛好者外，他還是中國大陸互聯網、媒體和電子商務的先驅，他的專業知識將對於聯盟在大陸和全球其他市場的發展是非常寶貴的。」

蔡崇信正式入主後，隨即宣布由前「透納體育」總裁利維（David Levy）擔任執行長，未來將主導籃網與巴克萊中心的營運，籃網也將在10月前往大陸與湖人進行兩場季前熱身賽，其中今年夏天加入的兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）將成為新賽季的最大賣點。

對於席佛稱讚籃網是一支正在崛起的球隊，蔡崇信也將功勞歸給總經理馬克思（Sean Marks）與總教練亞特金森（Kenny Atkinson），「他們為這支球隊建立了文化以及培養其他人看不到的人才，使得布魯克林成為一支好球員都想效力的球隊。」