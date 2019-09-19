親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊轉賣樂天
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

印尼「窒息季節」 猛襲東南亞的跨國毒霾害

921廿周年／5個耐震檢測項目 檢視你家房屋安全

運動筆記【新聞】高雄跑者勇闖秘境馬拉松 新一代市民跑者蔡雅安勇奪海外女子第一真正的考驗是最後的500公尺 - 2019 SEIKO城市路跑賽
健行筆記滿山遍野杜鵑花 合歡山群峰健行之旅【台北士林】秋雨甫過烈日灼身．小油坑登七星山
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (上)焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)

NBA／理事會拍板定案 台灣人蔡崇信入主籃網

2019-09-19 09:50聯合報 記者劉肇育╱即時報導

理事會拍板定案，蔡崇信正式入主籃網隊，成為NBA首位台灣老闆。 聯合報系資料照
理事會拍板定案，蔡崇信正式入主籃網隊，成為NBA首位台灣老闆。 聯合報系資料照
分享

NBA理事會在今天正式通過布魯克林籃網易主案，代表阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信成為首位來自台灣的NBA球隊老闆，聯盟主席席佛（Adam Silver）除了透過聲明表示對他的歡迎，也強調蔡崇信在網路、媒體和電子商務的成就，將會有助於聯盟在全球市場的發展。

蔡崇信在今年完成籃網剩餘51%股權以及主場巴克萊中心的收購案，買下球隊與球場的總花費高達35億美元（約台幣1094億元），創下美國職業運動有史以來最高金額的收購紀錄。

而在今天NBA理事會拍板通過後，蔡崇信也正式從俄羅斯富豪普羅霍洛夫（Mikhail Prokhorov）手中接掌經營權，NBA主席席佛透過聲明稿表達對蔡崇信的歡迎，「喬（蔡崇信）除了是一名充滿激情的籃球愛好者外，他還是中國大陸互聯網、媒體和電子商務的先驅，他的專業知識將對於聯盟在大陸和全球其他市場的發展是非常寶貴的。」

蔡崇信正式入主後，隨即宣布由前「透納體育」總裁利維（David Levy）擔任執行長，未來將主導籃網與巴克萊中心的營運，籃網也將在10月前往大陸與湖人進行兩場季前熱身賽，其中今年夏天加入的兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）將成為新賽季的最大賣點。

對於席佛稱讚籃網是一支正在崛起的球隊，蔡崇信也將功勞歸給總經理馬克思（Sean Marks）與總教練亞特金森（Kenny Atkinson），「他們為這支球隊建立了文化以及培養其他人看不到的人才，使得布魯克林成為一支好球員都想效力的球隊。」

蔡崇信籃網NBA

相關新聞

NBA／柯瑞表態參戰奧運 放眼生涯第三座MVP

2019-09-19 08:53

NBA／籃網新老闆回饋球迷 主場送一萬件厄文球衣

2019-09-18 20:30

NBA／康特背書 海瓦德夠格打明星賽

2019-09-18 18:11

NBA／柯瑞高球賽饒舌 美媒：里拉德比較優

2019-09-18 16:33

NBA／談離開勇士原因 杜蘭特：從未完全被接受

2019-09-18 14:22

NBA／德佬、奈許重遊美航中心 鬥嘴兼秀腳下功夫

2019-09-18 14:15

NBA／獨行俠首冠成員 瘋狂射手泰瑞重返達拉斯

2019-09-18 10:27

NBA／不當自耕農了 03梯榜眼加入塞爾維亞聯賽

2019-09-18 08:58

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00

美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

2019-08-27 07:00

勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

2019-08-23 07:00

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA電玩都有女籃了 場上何時會有女總教練？

2019-08-21 07:00

陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019-08-20 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34
看更多

熱門文章

中職／Lamigo桃猿賣給樂天？ 日媒：交涉順利

2019-09-18 10:00

NBA／談離開勇士原因 杜蘭特：從未完全被接受

2019-09-18 14:22

中職／樂天收購猿 領隊劉玠廷：19日記者會說明

2019-09-18 10:30

中職／對彭政閔最深印象 陳金鋒：從沒睜開眼看我

2019-09-18 20:34

台大生達國光獎勵卻得不到 泳協延宕損選手權益

2019-09-18 16:20

中職／桃猿只賣3億？ 傳樂天將以合資入主

2019-09-18 12:13

MLB／洋基迎回王牌 但巴坦西斯只投8球又報銷

2019-09-18 18:26

中職／樂天隊年薪破30億日圓 投資猿隊算輕鬆

2019-09-18 16:17

大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

2019-09-18 12:27

世籃賽／02年後第一次 最佳5人美國隊全軍覆沒

2019-09-18 17:10

世籃賽／美國隊失利 籃協主席：沒傷病就奪冠

2019-09-18 11:37

NBA／德佬、奈許重遊美航中心 鬥嘴兼秀腳下功夫

2019-09-18 14:15

世籃賽／西班牙最老冠軍隊 史柯拉淘汰賽得分王

2019-09-18 09:53

世籃賽／39歲殺翻列強 史柯拉傳獲西甲皇馬親睞

2019-09-18 11:05

中職／買猿隊推廣行動支付？ 樂天的最佳行銷

2019-09-18 11:26

NBA／獨行俠首冠成員 瘋狂射手泰瑞重返達拉斯

2019-09-18 10:27

中職／彭政閔新莊最終戰兄弟獲勝 萬人滿場叫他的名

2019-09-18 21:50

中職／樂天財力讓人好奇 伊涅斯塔年薪32.5億日圓

2019-09-18 19:09

中職／劉玠廷將和樂天代表出席 共同宣布猿命運

2019-09-18 18:03

NBA／籃網新老闆回饋球迷 主場送一萬件厄文球衣

2019-09-18 20:30

MLB／續累積塞揚分數 韋蘭德19勝獨居勝投王

2019-09-18 14:12

MLB／張育成要讓位了？拉米瑞茲不排除本季歸隊

2019-09-19 07:05

大陸羽賽／5組台將闖第二輪 戴資穎壓軸搶8強門票

2019-09-18 20:49

陳偉殷九月出賽數驟降 張育成攻守都漸入佳境

2019-09-19 07:00

日職／宋家豪連3K飆速154公里 奪第24中繼成功

2019-09-18 21:18

中職／樂天接手桃猿有譜 第三隊與金融業相關

2019-09-18 12:55

中職／桃猿轉賣樂天 鄭文燦：盼與市府緊密合作

2019-09-18 10:20

MLB／藍鳥小畢吉歐完全打擊 史上第二對父子檔

2019-09-18 13:15

MLB／單場連飆8K破小熊隊史 達比修還是贏不了

2019-09-18 16:22

恰是傳奇4／錯過旅外 讓彭政閔成超級人氣王

2019-09-18 10:53

大陸羽賽／收驚喜禮物 周天成再拚大賽金盃

2019-09-18 19:05

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／樂天3.2億入主猿 領隊將公布轉售細節

2019-09-19 00:08

家有四老如有四寶 雙城奇謀大翻身！

2019-09-19 07:00

大陸羽賽／延續台北奪冠氣勢 周天成速闖關

2019-09-18 14:29

NBA／理事會一致同意 蔡崇信成籃網新老闆

2019-09-19 04:12

MLB／海盜遭水手完封 王維中後援0.2局賞1K

2019-09-18 13:26

中職／生涯從新莊開始 彭政閔此地最終戰感觸多

2019-09-18 17:28

NBA／柯瑞表態參戰奧運 放眼生涯第三座MVP

2019-09-19 08:53

中職／彭政閔新莊最終戰 陳金鋒送行李箱告白

2019-09-18 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top